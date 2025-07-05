2025-YDS/İngilizce sınavı soru kitapçığı yayımlandı! 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025-YDS/İngilizce, 5 Temmuz bugün 81 ildeki 87 merkezinde, 205 bina ve 2 bin 689 salonda düzenlendi. 68 bin 666 adayın başvurduğu sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika verildi. ÖSYM, sınav sonrası 2025-YDS/İngilizce: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımladı. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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2025-YDS/İngilizce sınavı, 5 Temmuz Cumartesi günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınav 13.15'te sona erdi. Sınavı atlatan adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanan soru kitapçığını ve sonuç tarihini merak ediyor. Peki, 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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ÖSYM 2025-YDS/İNGİLİZCE TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI
YDS'ye giren adaylar için soru kitapçığı ve cevap anahtarı 5 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.10'dan itibaren ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Adaylar, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle kitapçığa erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 15 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
ÖSYM 2025-YDS/İNGİLİZCE TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
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2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Ancak ÖSYM sonuçların ne zaman açıklanacağını bildirmedi. 2025 sınav takviminde YDS sonuç tarihi bilgisi yer almıyor.
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2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV PUANI KAÇ YIL SÜREYLE GEÇERLİ?
YDS kılavuzunda yer alan bilgiye göre; YDS sınav puanı 5 yıl süreyle geçerli sayılıyor.