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        Haberler Bilgi Gündem 2025-YDS/İngilizce sınavı soru kitapçığı yayımlandı! 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2025-YDS/İngilizce sınavı soru kitapçığı yayımlandı! 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2025-YDS/İngilizce, 5 Temmuz bugün 81 ildeki 87 merkezinde, 205 bina ve 2 bin 689 salonda düzenlendi. 68 bin 666 adayın başvurduğu sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika verildi. ÖSYM, sınav sonrası 2025-YDS/İngilizce: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımladı. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 15:50 Güncelleme: 05.07.2025 - 15:50
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        • 1

          2025-YDS/İngilizce sınavı, 5 Temmuz Cumartesi günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınav 13.15'te sona erdi. Sınavı atlatan adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanan soru kitapçığını ve sonuç tarihini merak ediyor. Peki, 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          ÖSYM 2025-YDS/İNGİLİZCE TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI

          YDS'ye giren adaylar için soru kitapçığı ve cevap anahtarı 5 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.10'dan itibaren ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Adaylar, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle kitapçığa erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 15 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

          ÖSYM 2025-YDS/İNGİLİZCE TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Ancak ÖSYM sonuçların ne zaman açıklanacağını bildirmedi. 2025 sınav takviminde YDS sonuç tarihi bilgisi yer almıyor.

        • 4

          2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV PUANI KAÇ YIL SÜREYLE GEÇERLİ?

          YDS kılavuzunda yer alan bilgiye göre; YDS sınav puanı 5 yıl süreyle geçerli sayılıyor.

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