2025-YDS/İngilizce sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika kaç soru olacak?
2025-YDS/İngilizce sınavı 5 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. 68 bin 666 adayın başvurduğu sınav 81 ildeki 87 sınav merkezinde, 205 bina ve 2 bin 689 salonda gerçekleştirilecek. Adayların alacağı YDS puanı 5 yıl süreyle geçerliliğini koruyacak. Peki, 2025-YDS/İngilizce kaç soru kaç dakika olacak, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar ve sınav giriş belgesi alma ekranı...
- 1
2025-YDS/İngilizce, Cumartesi günü 70 bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 10 bin 533 kişinin görev yapacağı sınav için adaylara 180 dakika verilecek. Adayların sınava girmesini sağlayacak sınav giriş belgeleri ÖSYM üzerinden temin edilecek. Öte yandan, kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak. İşte, 2025-YDS/İngilizce sınavına dair tüm detaylar...
- 2
2025-YDS/İNGİLİZCE SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
YDS, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, sınavlarda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
- 3
2025-YDS/İNGİLİZCE KAÇ DAKİKA VE KAÇ SORU OLACAK?
YDS sınavında 80 soru soru sorulacak ve adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek.
-
- 4
2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
YDS sınav giriş belgeleri ÖSYM üzerinden alınıyor. Aşağıdaki linkten sınav giriş belgesi alabilirsiniz.
2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
- 5
2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV PUANI KAÇ YIL SÜREYLE GEÇERLİ?
YDS kılavuzunda yer alan bilgiye göre; YDS sınav puanı 5 yıl süreyle geçerli sayılıyor.
- 6
2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Ancak ÖSYM sonuçların ne zaman açıklanacağını bildirmedi. 2025 sınav takviminde YDS sonuç tarihi bilgisi yer almıyor.
-