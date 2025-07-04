2025-YDS/İngilizce, Cumartesi günü 70 bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 10 bin 533 kişinin görev yapacağı sınav için adaylara 180 dakika verilecek. Adayların sınava girmesini sağlayacak sınav giriş belgeleri ÖSYM üzerinden temin edilecek. Öte yandan, kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak. İşte, 2025-YDS/İngilizce sınavına dair tüm detaylar...