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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Temmuz zamlı profesör maaşı kaç TL oldu? 6 aylık enflasyon farkına göre profesör maaşlarına kaç TL zam geldi?

        2025 Temmuz zamlı profesör maaşı kaç TL oldu? Profesör maaşlarına kaç TL zam geldi?

        TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı ve 6 aylık enflasyon farkı dolayısıyla memur maaş zammı da belli oldu. Bu kapsamda kamuya bağlı meslek gruplarının maaşları güncellendi. Peki, profesör maaşları kaç liraya yükseldi? İşte, memur maaş zammı kapsamında 2025 Temmuz zamlı profesör maaşları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 12:30 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:30
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        • 1

          TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini duyurdu ve 6 aylık enflasyon farkı nedeniyle memur maaş zammı netleşti. Bu doğrultuda kamuya bağlı çeşitli meslek gruplarının maaşları güncellendi. Peki, profesör maaşları ne kadar oldu? İşte, memur maaş zammı kapsamında 2025 Temmuz zamlı profesör maaşları...

        • 2

          TÜİK 2025 HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu.

        • 3

          6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

          Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 oldu.

        • 4

          MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

          Temmuz ayında emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

        • 5

          2025 TEMMUZ ZAMLI PROFESÖR MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Memurlara yapılan yüzde 15,57 zam oranı doğrultusunda 2025 Temmuz zamlı profesör maaşı 96 bin 385 TL'den, 111 bin 392 TL'ye yükseldi.

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