2025 TEMMUZ ZAMLI PROFESÖR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memurlara yapılan yüzde 15,57 zam oranı doğrultusunda 2025 Temmuz zamlı profesör maaşı 96 bin 385 TL'den, 111 bin 392 TL'ye yükseldi.