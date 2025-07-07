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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Temmuz SED ödemeleri yattı mı ve ne zaman hesaba yatacak? SED ödeme takvimi ile sorgulama sayfası

        Temmuz SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? SED ödemeleri sorgulama ekranı

        İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının bakım ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamak amacıyla her ay düzenli olarak verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, 2025 Temmuz ayında da gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu destek programı kapsamında, geçtiğimiz ay toplamda 1 milyar 227 milyon TL'lik ödenek, hak sahiplerinin hesabına aktarıldı. Peki, 2025 Temmuz ayı SED yardımı hangi tarihte yatırılacak? İşte ödeme sürecine dair son bilgiler ve takvime ilişkin ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:59
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayamayan veya maddi olarak zorluk yaşayan ailelere yönelik olarak verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, her ay olduğu gibi Temmuz ayında da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çocukların aile yanında bakımlarının sağlanmasını amaçlayan bu destek sayesinde, geçici ekonomik sıkıntı yaşayan hanelere düzenli maddi yardım sağlanıyor. Peki, bu ayki SED ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

        • 2

          2025 TEMMUZ SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

          Temmuz SED ödemelerinin ayın 20'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Haziran ayında SED ödemeleri 16 Haziran tarihinde hesaplara yatırılmıştı.

          SED ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          HAZİRAN AYINDA 1 MİLYAR 227 MİLYON TL SED ÖDEMESİ YAPILDI

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için haziran ayına ilişkin 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık” dedi.

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi.

        • 4

          KİMLER SED DESTEĞİ ALABİLİR?

          Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

          -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

          -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

          -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

          -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

          Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

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