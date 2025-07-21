Temmuz 2025 sıfır araç kampanyaları devam ediyor: Hangi modeller indirimde?
Araç almayı planlayan ya da mevcut aracını yenilemek isteyenler için otomotiv firmalarının Temmuz ayına özel kampanyaları sürüyor. Ay sonuna kadar geçerli olması planlanan kampanyalar kapsamında, farklı segmentlerdeki araç modelleri için faiz destekli kredi seçenekleri ve esnek ödeme planları sunuluyor. Markalar, kampanyalarını model ve donanım seviyelerine göre şekillendirirken, kampanya koşulları bayiler arasında değişiklik gösterebiliyor. İşte 2025 Temmuz ayına ait güncel otomotiv kampanyaları ve detayları...
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Temmuz ayı itibarıyla otomobil markaları, sıfır araç almayı düşünenler için farklı ödeme seçenekleri ve finansman kolaylıkları sunan kampanyalarını sürdürüyor. Lexus, Nissan, Opel ve Cherry gibi markalar, belirli modellerde geçerli olan faiz destekli kredi imkanları ve takas seçenekleriyle öne çıkıyor. Kampanyalar, marka ve modele göre değişiklik gösterebilirken, uygulamalar genellikle ay sonuna kadar geçerli olacak şekilde planlanıyor. İşte Temmuz 2025 döneminde geçerli olan güncel otomotiv kampanyaları ve kapsam dahilindeki araç modelleri...
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JEEP 2025 TEMMUZ KAMPANYASI
- Ay sonuna dek Avenger Electric modelleri 49 bin TL takas desteği ile satın alınabilirken; Avenger e-Hybrid modellerinde 90 bin TL’ye varan takas desteği sunuluyor. Tüm Avenger modellerinde takas desteğinin haricinde; 200 bin TL'ye 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi olanağı Tercih edilebiliyor.
- North Star’a 115 bin TL’ye varan takas desteği ile sahip olabiliyor.
- Kampanyada ayrıca Compass’ın tüm MY25 e-Hybrid versiyonları için; 500 bin TL, 12 ay taksit yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğinden yararlanılabiliyor.
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DS AUTOMOBILE 2025 TEMMUZ KAMPANYASI
- DS 7’nin Etoile BlueHDi 130 versiyonunda 500 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı,
- DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 ve DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonlarında 450 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi olanağı,
- DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli ise 250 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği sunuluyor.
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LEXUS 2025 TEMMUZ KAMPANYASI
- LBX, 400 bin TL’den başlayan takas desteği,
- RX için 1 milyon 625 bin TL’den başlayan takas desteği,
- Tam hibrit RX 350h ve performans hibriti RX 500h olmak üzere iki versiyonla tercih edilebilen bu modelde, 1 milyon 625 bin TL’den başlayan takas desteği bulunuyor.
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JAECOO 2025 TEMMUZ KAMPANYASI
JAECOO 7’nin Evolve (4x4) versiyonunda 200.000 TL nakit alım ve ticari müşteriler özel 400.000 TL 6 ay yüzde 0 faizli finansman ödeme seçeneği ile 2.370.000 TL’den başlayan fiyatlardan satın alınabiliyor. JAECOO 7’nin Revive 4x2 versiyonu ise temmuz ayına özel 2.150.00 TL’den başlayan fiyatlarla yeni kullanıcılarını bekliyor.
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CITROËN 2025 TEMMUZ KAMPANYASI
- Citroën Ë-C3’te temmuz ayına özel nakit indirim olanağı,
- C3 Aircross’ta 150 bin TL’ye 12 vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği,
- C4 modelinde benzinli versiyonlara özel 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi,
- C4 X’in Max donanımlı versiyonuna özel temmuz ayında 150 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi,
- Ami modelinde 150 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,
- Berlingo Kombi 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi imkanı,
- Berlingo Van modelleri 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi,
- Jumpy Spacetourer, 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği,
- Jumper modeli 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi,
- Jumpy Van modeline ise yine 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi imkanları ile sahip olunabiliyor.
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ALFA ROMEO 2025 TEMMUZ KAMPANYASI
- Kampanya kapsamında otomobilini takas edip yeni bir Tonale veya Junior sahibi olmak isteyenler, 210 bin TL’ye varan takas desteğinden yararlanabiliyor.
- Temmuz ayı boyunca Tonale’ye 500 bin TL, 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi, Junior’a ise 200 bin TL, 12 ay vade ile yüzde 1,99 faizli kredi kullanım imkanıyla sahip olunabiliyor.
- Markanın kompakt spor otomobili Junior’ın ay sonuna dek, Ibrida Speciale modelinde 60 Bin TL’lik, Elettrica Speciale modelinde ise 30 Bin TL’lik takas desteği bulunuyor.
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PEUGEOT 2025 TEMMUZ AYI KAMPANYASI
- 48V hibrit teknolojisine sahip yeni 3008 modeli 85 bin TL takas desteği ile birlikte sadece tüzel müşterilere özel 170 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği,
- PEUGEOT 2008, Allure donanım seviyesinde 60 bin TL takas desteği ile birlikte bireysel müşterilere özel 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,
- GT donanım seviyesinde ise 60 bin TL takas desteği ile birlikte tüzel müşterilere özel 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,
- PEUGEOT’nun yüzde 100 elektrikli E-208 ve E-308 modelleri ise 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi,
- PEUGEOT’nun hafif ticari araç modellerinde 400 bin TL’ye varan yüzde 0 faizli kredi olanakları bulunuyor.
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CHERRY 2025 TEMMUZ KAMPANYASI
- TIGGO7 PRO MAX'de 130.000 TL nakit indirim ve 300.000 TL kredi,
- TIGGO7 PRO MAX‘in 2025 model yılı Intelligent ve Exceptional versiyonlarında bireysel müşterilere özel, 130.000 TL nakit indirimi ve 300.000 TL 11 ay kredi,
- TIGGO8 PRO MAX’in 2025 model yılı Exceptional versiyonunda ticari müşterilere özel 150.000 TL nakit indirimi ve 400.000 TL 6 ay %0 faizli kredi,
- Bireysel müşterilere özel, TIGGO8 Pro Max’in Intelligent versiyonunda geçerli 120.000 TL nakit indirimi ve Exceptional versiyonunda geçerli 150.000 TL nakit indirimi sunuluyor.
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MERCEDES-BENZ 2025 TEMMUZ KAMPANYASI
Mercedes-Benz Kasko’yu tercih eden kurumsal müşterilere özel otomobil kampanyaları
- C200: 1.800.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz veya araç bedelinin tamamına kadar krediye 6 ay vadede %2,34 faiz.
- GLC 180, GLC 180 Coupé, GLC 300 d 4MATIC: 1.800.000 TL krediye 6 ay vadede %1,09 faiz veya araç bedelinin tamamına kadar krediye 6 ay vadede %2,87 faiz.
- E 180: 2.500.000 TL krediye 6 ay vadede %1,69 faiz veya araç bedelinin tamamına kadar krediye 6 ay vadede %2,94 faiz.
- E 220 d 4MATIC: 2.500.000 TL krediye 6 ay vadede %1,69 faiz veya araç bedelinin tamamına kadar krediye 6 ay vadede %3,19 faiz.
Araç satın almak isteyen müşteriler özel kredi ya da indirimli fiyat imkânı aynı anda kullanamaz. Kredi sadece kurumsal müşterilere özel olarak uygulanırken indirimli fiyatlardan tüm müşteriler yararlanabilir.
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Mercedes-Benz Kasko ile kurumsal müşterilere özel hafif ticari araç kampanyaları
- Vito: 500.000 TL krediye 13 ay vadede %0 faiz veya 24 ay vadede 750.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %2,09 faiz.
- Sprinter: 1.000.000 TL kredi için 8 ay vadede %0 faiz veya 24 ay vadede 750.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,49 faiz.
- EQV: 500.000 TL kredi kullanımında 13 ay vadede %0 faiz.
- eSprinter: 8 ay vadeli 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %0 faiz.
- Mercedes-Benz Certified araçlar: 700.000 TL krediye 5 ay vadede %0 faiz
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NISSAN 2025 TEMMUZ KAMPANYASI
- Nissan Qashqai'de Temmuz ayına özel 200.000TL'ye varan nakit alım desteği
- Temmuz ayına özel Yeni Nissan Qashqai'nin Mild Hybrid Designpack, N-Connecta ve Skypack 4x2 donanım seviyelerinde ise 100.000 TL nakit alım desteği,
- e-POWER Qashqai'nin Skypack, Platinum ve Platinum Premium donanım seviyelerinde 100.000 TL nakit alım desteği
- N-Design donanım seviyesinde ise 200.000TL nakit alım desteği
- Yeni Nissan Juke, Temmuz ayına özel kampanyasında, tüm donanım seviyelerinde 50.000TL nakit alım desteği
- Nissan Juke'un Tekna donanım seviyesi, otomatik şanzımanlı versiyonunda 240.000TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz ile, Platinum donanım seviyesinde ise 200.000TL'ye 12 ay yüzde 1,99 faiz imkanı,
- Nissan X-Trail ise Temmuz kampanyası kapsamında 100.000TL nakit alım desteği
- Townstar'ın Van Benzinli L2 versiyonunda 50.000 TL nakit alım desteği sağlanıyor. 300.000TL'ye 10 ay yüzde 0 faiz veya 500.000 TL'ye 12 ay yüzde 1,99 faizli ticari kredi imkânı da ödeme seçenekleri arasında yer alıyor.
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OPEL 2025 TEMMUZ KAMPANYASI
- Opel Corsa, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi,
- Opel Astra, 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi,
- Frontera Hybrid modelinde 300 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi ya da nakit indirim seçeneği,
- Yenilenen Mokka, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı ya da nakit indirim seçeneği
- Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 250 bin TL’ye 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği,
- Opel Astra Elektrik, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği
- Yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik modelinde ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği,
- Zafira, 450 bin TL için 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla veya nakit indirim seçeneği,
- Combo Essential ve Edition donanımlarında 300 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği,
- Combo, Ultimate donanımına özel 400 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği,
- Combo Cargo, 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz kredi imkânı veya nakit indirim seçeneği
- Vivaro Cargo, hem 5,3 m3 hacmindeki hem de daha geniş 6.1 m3 hacmindeki versiyonlarında 450 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz veya nakit indirimi,
- Vivaro City Van modeli de 450 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirimi,
- Movano 450 bin TL’ye 12 vadeli, yüzde 0 faizli kredi olanağı veya nakit indirim seçeneği bulunuyor.