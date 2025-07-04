OPEL 2025 TEMMUZ KAMPANYASI

- Opel Corsa, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi,

- Opel Astra, 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi,

- Frontera Hybrid modelinde 300 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi ya da nakit indirim seçeneği,

- Yenilenen Mokka, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı ya da nakit indirim seçeneği

- Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 250 bin TL’ye 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği,

- Opel Astra Elektrik, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği

- Yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik modelinde ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği,

- Zafira, 450 bin TL için 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla veya nakit indirim seçeneği,

- Combo Essential ve Edition donanımlarında 300 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği,

- Combo, Ultimate donanımına özel 400 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği,

- Combo Cargo, 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz kredi imkânı veya nakit indirim seçeneği

- Vivaro Cargo, hem 5,3 m3 hacmindeki hem de daha geniş 6.1 m3 hacmindeki versiyonlarında 450 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz veya nakit indirimi,

- Vivaro City Van modeli de 450 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirimi,

- Movano 450 bin TL’ye 12 vadeli, yüzde 0 faizli kredi olanağı veya nakit indirim seçeneği bulunuyor.