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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Temmuz doğum yardımı ödemeler yattı mı, hesaba geçti mi, ne zaman yatacak? Çocuk başına kaç TL ve kaç ay ödeme yapılıyor?

        Temmuz doğum yardımı ödemeleri yattı mı? 2025 Doğum yardımı ödemeleri ne kadar?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklu ailelere yönelik sağlanan doğum yardımı destek ödemeleri, Temmuz ayında da gündemin önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Devletin hayata geçirdiği bu sosyal destek uygulaması kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 60 ay boyunca her ay 5 bin TL ödeme yapılıyor. Temmuz ayı içerisinde yapılacak ödemelere ilişkin detaylar ve başvuru süreçleri aileler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerine dair son gelişmeler ve dikkat çeken detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 17:32 Güncelleme: 28.07.2025 - 17:32
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Ocak 2025 itibarıyla dünyaya gelen bebekler için başlatılan doğum yardımı ödemelerini Temmuz ayında da sürdürüyor. Aileler, bu sosyal destek programı kapsamında her ay düzenli olarak yapılan ödemelerin ne zaman hesaplara geçeceğini yakından takip ediyor. Destek kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay süresince aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 5 yıl boyunca her ay 5 bin TL ödeme yapılıyor. Peki, Temmuz ayında ödemeler ne zaman yapılacak? İşte doğum yardımı desteğine ilişkin Temmuz ayı güncellemeleri ve dikkat edilmesi gereken ayrıntılar…

        • 2

          TEMMUZ AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Haziran ayındaki ödemeler 27 Haziran 2025 Cuma günü yapılmıştı.

        • 3

          1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

          İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

          2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

          3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

        • 4

          DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

          Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

          “Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak."

        • 5

          DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

          Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

          DOĞUM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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