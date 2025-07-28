Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Ocak 2025 itibarıyla dünyaya gelen bebekler için başlatılan doğum yardımı ödemelerini Temmuz ayında da sürdürüyor. Aileler, bu sosyal destek programı kapsamında her ay düzenli olarak yapılan ödemelerin ne zaman hesaplara geçeceğini yakından takip ediyor. Destek kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay süresince aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise yine 5 yıl boyunca her ay 5 bin TL ödeme yapılıyor. Peki, Temmuz ayında ödemeler ne zaman yapılacak? İşte doğum yardımı desteğine ilişkin Temmuz ayı güncellemeleri ve dikkat edilmesi gereken ayrıntılar…