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        Haberler Bilgi Magazin 2025 SAYISAL BÖLÜMLER (MF) VE TABAN PUANLARI || SAY puanla alan bölümler neler? YKS 2 ve 4 yıllık sayısal bölümler, taban puanları ve başarı sıralamaları

        Sayısal bölümler ve taban puanları 2025: 2 ve 4 yıllık lisans ve ön lisans sayısal bölümler neler, taban puanları nasıl?

        21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak. Akabinde ise üniversite tercihleri başlayacak. Bu süreçte ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz adaylara yol gösterecek. Geri sayım başlarken sayısal puan türüyle öğrenci alan bölümler merak konusu oldu. 2 ve 4 yıllık sayısal bölümler ve taban puanları araştırılmaya başlandı. MF puanıyla tercih edilebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri, bu bölümlere ait taban puanlarını ve meslek olanaklarını sizler için derledik. İşte, ön lisans ve lisans sayısal bölümler, taban puanları ve başarı sıralamaları 2025...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 23:27 Güncelleme: 21.06.2025 - 23:27
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        • 1

          Bu hafta sonu düzenlenen YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak. Ardından tercih maratonu başlayacak. Adaylar ÖSYM’nin yayımladığı tercih kılavuzu doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirecek. Üniversite sınavına katılım sağlayan adaylar, şimdiden tercih edecekleri bölümler ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Bu kapsamda, sayısal puanıyla öğrenci kabul eden bölümleri merak konusu oldu. Peki, MF puanıyla alan bölümler neler? İşte, ön lisans ve lisans 2 yıllık ve 4 yıllık sayısal bölümler, taban puanları ve başarı sıralamaları….

        • 2

          YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KILAVUZ YAYINLANDI MI?

          2025 YKS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak.

          Kılavuz ile birlikte 2025 YKS tercih tarihleri belli olacak. Ayrıca kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

        • 3

          2025 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2025 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor.

          Buna göre, 2025 YKS üniversite taban puanları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra açıklanacak.

        • 4

          2025 SAYISAL BÖLÜMLER (MF) TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

          2025 sayısal bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları henüz belli olmadı. Tercih sürecinde bir önceki senenin yerleştirme sonuçları dikkate alınarak tercih yepıldığı için 2024 yılı sayısal bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

          SAYISAL BÖLÜMLER, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          4 YILLIK SAYISAL BÖLÜMLER

          Acil Yardım ve Afet Yönetimi

          Adli Bilimler

          Adli Bilişim Mühendisliği

          Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

          Aktüerya Bilimleri

          Astronomi ve Uzay Bilimleri

          Bahçe Bitkileri

          Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

          Basım Teknolojileri

          Beslenme ve Diyetetik

          Bilgi Güvenliği Teknolojisi

          Bilgisayar Bilimleri

          Bilgisayar Mühendisliği

          Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

          Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

          Bilişim Sistemleri Mühendisliği

          Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

          Bitki Koruma

          Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

          Biyoenformatik ve Genetik

          Biyokimya

          Biyoloji

          Biyoloji Öğretmenliği

          Biyomedikal Mühendisliği

          Biyomühendislik

          Biyosistem Mühendisliği

          Biyoteknoloji

          Cevher Hazırlama Mühendisliği

          Çevre Mühendisliği

          Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği

          Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

          Deri Mühendisliği

          Dijital Oyun Tasarımı

          Dil ve Konuşma Terapisi

          Diş Hekimliği (5 Yıllık)

          Ebelik

          Eczacılık (5 Yıllık)

          Elektrik Mühendisliği

          Elektrik-Elektronik Mühendisliği

          Elektronik Mühendisliği

          Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

          Endüstri Mühendisliği

          Endüstriyel Tasarım

          Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

          Enerji Mühendisliği

          Enerji Sistemleri Mühendisliği

          Ergoterapi

          Fen Bilgisi Öğretmenliği

          Fizik

          Fizik Mühendisliği

          Fizik Öğretmenliği

          Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

          Fotonik

          Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

          Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

          Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

          Gemi ve Yat Tasarımı

          Genetik ve Biyomühendislik

          Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları

          Geomatik Mühendisliği

          Gerontoloji

          Gıda Mühendisliği

          Gıda Teknolojisi

          Harita Mühendisliği Taban Puanları

          Havacılık Elektrik ve Elektroniği

          Havacılık ve Uzay Mühendisliği

          Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

          Hemşirelik

          Hidrojeoloji Mühendisliği

          İç Mimarlık

          İlköğretim Matematik Öğretmenliği

          İmalat Mühendisliği

          İnşaat Mühendisliği

          İstatistik

          İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

          İş Sağlığı ve Güvenliği

          İşletme Mühendisliği

          Jeofizik Mühendisliği

          Jeoloji Mühendisliği

          Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

          Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

          Kimya

          Kimya Mühendisliği

          Kimya Öğretmenliği

          Kimya-Biyoloji Mühendisliği

          Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

          Maden Mühendisliği

          Makine Mühendisliği

          Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

          Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

          Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

          Matematik

          Matematik Mühendisliği

          Matematik Öğretmenliği

          Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

          Mekatronik Mühendisliği

          Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

          Meteoroloji Mühendisliği

          Mimarlık

          Moleküler Biyoloji ve Genetik

          Moleküler Biyoteknoloji

          Mühendislik Programları

          Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları

          Nanobilim ve Nanoteknoloji

          Nanoteknoloji Mühendisliği

          Nükleer Enerji Mühendisliği

          Odyoloji

          Optik ve Akustik Mühendisliği

          Orman Endüstrisi Mühendisliği

          Orman Mühendisliği

          Otomotiv Mühendisliği

          Perfüzyon

          Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

          Peyzaj Mimarlığı

          Pilotaj

          Polimer Malzeme Mühendisliği

          Raylı Sistemler Mühendisliği

          Su Bilimleri ve Mühendisliği

          Su Ürünleri Mühendisliği

          Süt Teknolojisi

          Şehir ve Bölge Planlama

          Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

          Tarımsal Biyoteknoloji

          Tarımsal Genetik Mühendisliği

          Tarımsal Yapılar ve Sulama

          Tarla Bitkileri

          Tekstil Mühendisliği

          Tıp (6 Yıllık)

          Tıp Mühendisliği

          Tohum Bilimi ve Teknolojisi

          Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

          Tütün Eksperliği

          Uçak Bakım ve Onarım

          Uçak Elektrik ve Elektroniği

          Uçak Gövde ve Motor Bakımı

          Uçak Mühendisliği

          Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

          Uzay Mühendisliği

          Uzay ve Uydu Mühendisliği

          Veteriner (5 Yıllık)

          Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

          Yapay Zeka Mühendisliği

          Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği

          Yazılım Geliştirme

          Yazılım Mühendisliği

          Ziraat Mühendisliği Programları

          Zootekni

        • 6

          2 YILLIK SAYISAL BÖLÜMLER

          Acil Durum ve Afet Yönetimi

          Ağız ve Diş Sağlığı

          Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

          Ameliyathane Hizmetleri

          Anestezi

          Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

          Beton Teknolojisi

          Bilgi Güvenliği Teknolojisi

          Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

          Bilgisayar Operatörlüğü

          Bilgisayar Programcılığı

          Bilgisayar Teknolojisi

          Bitki Koruma

          Biyokimya

          Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

          Boya Teknolojisi

          Coğrafi Bilgi Sistemleri

          Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri

          Çevre Koruma ve Kontrol

          Çevre Sağlığı

          Deniz Ulaştırma ve İşletme

          Deri Teknolojisi

          Diş Protez Teknolojisi

          Diyaliz

          Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

          Döküm

          Eczane Hizmetleri

          Elektrik

          Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

          Elektrikli Cihaz Teknolojisi

          Elektromekanik Taşıyıcılar

          Elektronik Haberleşme Teknolojisi

          Elektronik Teknolojisi

          Elektronörofizyoloji

          Endüstri Ürünleri Tasarımı

          Endüstriyel Cam ve Seramik

          Endüstriyel Kalıpçılık

          Enerji Tesisleri İşletmeciliği

          Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

          Evde Hasta Bakımı

          Fizyoterapi

          Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

          Gemi İnşaatı

          Gemi Makineleri İşletme

          Geoteknik

          Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

          Gıda Teknolojisi

          Giyim Üretim Teknolojisi

          Harita ve Kadastro

          İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

          İlk ve Acil Yardım

          İnşaat Teknolojisi

          İnternet ve Ağ Teknolojileri

          İş Makineleri Operatörlüğü

          İş Sağlığı ve Güvenliği

          İş ve Uğraşı Terapisi

          Kağıt Teknolojisi

          Kaynak Teknolojisi

          Kimya Teknolojisi

          Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

          Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi

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          Laboratuvar Teknolojisi

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          Maden Teknolojisi

          Makine

          Makine, Resim ve Konstrüksiyon

          Mekatronik

          Metalurji

          Mobil Teknolojileri

          Mobilya ve Dekorasyon

          Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

          Nükleer Tıp Teknikleri

          Odyometri

          Optisyenlik

          Ortopedik Protez ve Ortez

          Oto Boya ve Karoseri

          Otomotiv Teknolojisi

          Otopsi Yardımcılığı

          Patoloji Laboratuvar Teknikleri

          Perfüzyon Teknikleri

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          Polimer Teknolojisi

          Radyo ve Televizyon Teknolojisi

          Radyoterapi

          Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

          Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

          Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

          Raylı Sistemler Makinistlik

          Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

          Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

          Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi

          Seramik, Cam ve Çinicilik

          Seramik ve Cam

          Sondaj Teknolojisi

          Sulama Teknolojisi

          Süt ve Besi Hayvancılığı

          Şarap Üretim Teknolojisi

          Tahribatsız Muayene

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          Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

          Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

          Uçak Teknolojisi

          Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)

          Üretimde Kalite Kontrol

          Web Tasarımı ve Kodlama

          Yağ Endüstrisi

          Yapı Denetimi

          Yapı Ressamlığı

          Yapı Tesisat Teknolojisi

          Yapı Yalıtım Teknolojisi

          Yat Kaptanlığı

          Yaşlı Bakımı

          Yat Kaptanlığı

        • 7
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