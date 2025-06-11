Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 ÖTV'siz araçlar listesi: Hangi yerli otomobiller vergi muafiyetiyle satın alınabilir? ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araçlar

        ÖTV muafiyetiyle hangi araçlar alınabilir? İşte 2025 ÖTV'siz yerli araç modelleri

        Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç sahibi olmasına yönelik uygulamada önemli bir değişikliğe gidildi. Resmî Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, artık yalnızca yerli üretim oranı en az yüzde 40 olan otomobiller bu muafiyetten yararlanabilecek. Ayrıca, ÖTV'siz araç satışına ilişkin 5 yıllık kullanım süresi de 10 yıla çıkarıldı. Peki, Hangi yerli otomobiller vergi muafiyetiyle satın alınabilir? ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araçlar hangileri? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 19:45 Güncelleme: 11.06.2025 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç sahibi olmasına olanak tanıyan sistemde köklü değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni karara göre, yalnızca yerli üretim oranı yüzde 40’ı geçen otomobiller için vergi muafiyeti uygulanacak. İşte 2025 ÖTV muafiyeti ile alınabilecek yerli üretim araç modelleri…

        • 2

          ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK

          Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.

          Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.

          Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

        • 3

          HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?

          Türkiye’de üretilen araçları şu şekilde sıralayabiliriz;

          - Togg T10X

          - Fiat Egea Ailesi

          - Renault Clio

          - Renault Megane

          - Renault Duster

          - Hyundai i10

        • 4

          - Hyundai i20

          - Hyundai Bayon

          - Toyota C-HR

          - Toyota Corolla

          Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

        • 5

          ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?

          2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

          Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

        • 6

          Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 247 bin 114 TL olacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şuayb Ordu serbest kalacak
        Şuayb Ordu serbest kalacak
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Leroy Sane İstanbul'a gelecek!
        Leroy Sane İstanbul'a gelecek!
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Habertürk Anasayfa