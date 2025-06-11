ÖTV muafiyetiyle hangi araçlar alınabilir? İşte 2025 ÖTV'siz yerli araç modelleri
Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç sahibi olmasına yönelik uygulamada önemli bir değişikliğe gidildi. Resmî Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, artık yalnızca yerli üretim oranı en az yüzde 40 olan otomobiller bu muafiyetten yararlanabilecek. Ayrıca, ÖTV'siz araç satışına ilişkin 5 yıllık kullanım süresi de 10 yıla çıkarıldı. Peki, Hangi yerli otomobiller vergi muafiyetiyle satın alınabilir? ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli araçlar hangileri? Detaylar haberimizde...
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Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç sahibi olmasına olanak tanıyan sistemde köklü değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni karara göre, yalnızca yerli üretim oranı yüzde 40’ı geçen otomobiller için vergi muafiyeti uygulanacak. İşte 2025 ÖTV muafiyeti ile alınabilecek yerli üretim araç modelleri…
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ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK
Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.
Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
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HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?
Türkiye’de üretilen araçları şu şekilde sıralayabiliriz;
- Togg T10X
- Fiat Egea Ailesi
- Renault Clio
- Renault Megane
- Renault Duster
- Hyundai i10
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- Hyundai i20
- Hyundai Bayon
- Toyota C-HR
- Toyota Corolla
Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.
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ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?
2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.
Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.
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Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 247 bin 114 TL olacak.
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