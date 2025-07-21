2025 ÖTV düzenlemesi: Yeni ÖTV oranları ve detaylar açıklandı! Hangi araçlar vergiden muaf olacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylanan yeni kanun teklifiyle birlikte, fosil yakıtlı ve hibrit binek araçlara yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre; araçların motor hacmi ve elektrikli motor gücüne göre belirlenen ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Bunun yanı sıra, yerli üretimde belirli oranda yerli aksam kullanılması koşuluyla, kamu güvenliği amacıyla tedarik edilecek araçlar ilk alımda ÖTV'den muaf tutulacak. İşte, tüm detaylarıyla ÖTV düzenlemesi...
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Ekonomiye yönelik yeni adımlar kapsamında hazırlanan kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek bazı önemli vergi düzenlemelerini beraberinde getirdi. Bu düzenlemeler çerçevesinde, özellikle fosil yakıtlı ve hibrit binek araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde köklü değişikliklere gidiliyor. Yapılan güncellemeyle birlikte, araçların motor hacmi ve elektrikli motor gücü kriterlerine göre ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek şekilde yeniden belirlenecek. İşte, 2025 ÖTV düzenlemesi...
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HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINA GİRİYOR?
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, Kanun'un II sayılı listesinde yer alan ve yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobiller ile kamyon, kamyonet, kamyonet grubunda yer alan arazi taşıtları ve motosikletlerin, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından münhasıran milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulacak.
Komisyonda kabul edilen önergeyle ilgili kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ticari taşıtlar da hüküm kapsamına alındı.
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ÖTV ORANLARI CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENECEK
Kanun'un II sayılı listesindeki mallar için oranlar ile bu oranlara esas Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş station vagon ve yarış arabaları dahil diğer motorlu taşıtların motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri için de farklı oranlar belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
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2025 ÖTV DÜZENLENMESİNE GÖRE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK ÖTV ORANI KAÇ OLACAK?
Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.
Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.