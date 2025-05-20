Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2025 LGS için geri sayım başladı! LGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı, sınav ne zaman, sonuç ve tercih tarihi nedir?

        2025 LGS için geri sayım başladı! LGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

        Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı Haziran ayında gerçekleştirilecek. İki oturum halinde uygulanacak sınavda adaylara toplam 90 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler Temmuz ayında açıklanacak sonuçlara çevrilecek. Sonuçların duyurulmasının ardından ise lise tercih süreci resmen başlayacak. Peki, 2025 LGS tam olarak ne zaman yapılacak, sınav süresi ne kadar, sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte, merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 17:01 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Milyonlarca öğrenci, hedefledikleri liseye yerleşebilmek için Haziran ayında yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak; birinci oturumda öğrencilere 50 soru için 75 dakika, ikinci oturumda ise 40 soru için 80 dakika süre tanınacak. Sınavın ardından gözler Temmuz ayında açıklanacak sonuçlara ve sonrasında başlayacak tercih sürecine çevrilecek. Peki, 2025 LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte, detaylar...

        • 2

          2025 LGS NE ZAMAN?

          Resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla yapılacak merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde iki oturum olarak uygulanacak.

        • 3

          2025 LGS OTURUM SAATLERİ VE KONULARI NEDİR?

          15 Haziran'da yapılacak sınavda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.

          Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

        • 4

          2025 LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

          Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

        • 5

          LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

        • 6

          LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

        • 7

          LGS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        Habertürk Anasayfa