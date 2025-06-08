2025 LGS için geri sayım başladı: LGS oturum saatleri ile sınavda kaç soru sorulacak, kaç dakika verilecek?
15 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında heyecanlı geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin bazı detayları öğrencilerimiz ve velilerimize hatırlatıyor, tüm öğrencilerimize eğitim ve yaşam yolculuklarında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı. Peki, LGS'de kaç soru sorulacak, kaç dakika verilecek, oturum saatleri kaç? İşte, detaylar...
- 1
Milyonlarca öğrenci 15 Haziran'da istediği liseye girebilmek için MEB tarafından düzenlenen merkezi sınav LGS'ye girecek. İki oturum halinde yapılacak sınavda Türkçe, tarih, matematik ve fen gibi birçok alanda çoktan seçmeli soru sorulacak. 11 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçlarının ardından öğrenciler için tercih dönemi başlayacak. Peki, 2025 LGS kaç soru kaç dakika olacak, sınav oturumları saat kaçta başlayacak? İşte, 2025 LGS'ye dair merak edilen ayrıntılar...
- 2
2025 LGS NE ZAMAN?
Resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla yapılacak merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde iki oturum olarak uygulanacak.
- 3
2025 LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
2025 LGS sınav giriş belgeleri 4 Haziran itibarıyla erişime açıldı. Aşağıdaki linkten sınav giriş belgesi alma ekranına ulaşabilirsiniz.
-
- 4
2025 LGS OTURUM SAATLERİ VE KONULARI NEDİR?
15 Haziran'da yapılacak sınavda öğrencilere ilk oturumda saat 09.30'da Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.
Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.
- 5
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
- 6
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
-
- 7
LGS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
- 8