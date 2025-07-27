2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupa sahibini buluyor!
2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın galibi İngiltere ile İspanya arasında oynanacak finalle belli olacak.
2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere ile İspanya karşı karşıya gelecek.
EURO 2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupanın galibi bu akşam belli oluyor. İsviçre'de Basel'in stadı olan St. Jakob-Park'ta oynanacak final mücadelesi saat 19.00'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Finalistlerden İspanya, yarı finalde Almanya'yı 1-0 mağlup ederken diğer finalist İngiltere, İtalya'yı 2-1 mağlup ederek finale adını yazdırmıştı.