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        Haberler Spor Diğer Bisiklet 2025 gran fondo takvimi güncellendi - Diğer Haberleri

        2025 gran fondo takvimi güncellendi

        Türkiye Bisiklet Federasyonu, amatör bisikletçilerin ilgi gösterdi gran fondo yarışlarının 2025 yılı takvimini güncelledi. Buna göre 13 farklı ilde 16 gran fondo koşulacak

        Giriş: 14.01.2025 - 15:27 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:12
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        2025 gran fondo takvimi güncellendi
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        Türkiye Bisiklet Federasyonu amatör bisiklet sporunu yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda 2025 yılında düzenlenecek Gran Fondo organizasyonlarını bir araya getirdiği takvimi güncelledi. Önceki takvimde 13 olan gran fondo sayısı 16'ya çıkmış oldu.

        Buna göre 2025 yılı içerisinde 13 farklı ilde toplamda 16 Gran Fondo yarışı düzenlenecek. Trafiğe kapalı ve güvenlik önlemleriyle donatılmış parkurların amatör sporcuları beklediğini vurgulayan Federasyon'un açıkladığı takvim şöyle:

        • Bodrum Gran Fondo (5-6 Nisan 2025)

        • Fethiye Liberty Gran Fondo (12-13 Nisan 2025)

        • Akra Gran Fondo (18-19 Nisan 2025)

        • İlkadım Samsun Gran Fondo (17-18 Mayıs 2025)

        • Bursa Gran Fondo (24-25 Mayıs 2025)

        • Kapadokya Gran Fondo (14-15 Haziran 2025)

        • Trabzon Gran Fondo (28-29 Haziran 2025)

        • Başkent Gran Fondo (23-24 Ağustos 2025)

        • Çaycuma Gran Fondo (30-31 Ağustos 2025)

        • Ayvalık Gran Fondo (6-7 Eylül 2025)

        • Rize Gran Fondo (13-14 Eylül 2025)

        • Pamukkale Gran Fondo (20-21 Eylül 2025)

        • L’Etape Türkiye (11-12 Ekim 2025)*

        • VeloTürk Gran Fondo Çeşme (25-26 Ekim 2025)

        • Nirvana UCI Gran Fondo (6-9 Kasım 2025)

        • İzmir Gran Fondo (22-23 Kasım 2025)

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        EKLENEN 3 GRAN FONDO

        Fethiye, Akra ve Çaycuma gran fondolar, Federasyon'un 3 Ocak'ta duyurduğu takvimde yer almamıştı.

        Amatör yarışlar ve can güvenliği
        Amatör yarışlar ve can güvenliği

        Yıl boyunca düzenlenen yarışların en az yarısına katılarak genel klasmanda en düşük puanla başarıya ulaşan sporcular, 2025 yılı Gran Fondo lider formasını kazanacak.

        2024 yılı GranFondo Liderleri:

        -Uzun Parkur Kadınlar: Şeniz Pamuk (6 puan)

        -Uzun Parkur Erkekler: Gökhan Uzuntaş (7 puan)

        -Kısa Parkur Kadınlar: Pınar Kurtoğlu (13 puan)

        -Kısa Parkur Erkekler: Cengiz Güner (16 puan)

        TRAFİĞE KAPALI

        Takvimi ve kuralları TBF açıklasa da yarışmalar farklı organizasyon şirketleri tarafından düzenleniyor. Parkur bilgileri de yarışmaların organizatörlerince duyuruluyor.

        Bir yol yarışı olduğu için yerel idare ile işbirliği içinde yapılan bu organizasyonlarda parkurların trafiğe kapatılması ve organizatörlerce sağlık tedbirlerinin alınması bekleniyor.

        SADECE AMATÖRLER

        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCİ) yarışlarına katılıp puan alan profesyonel sporcular bu yarışlara katılamıyor. Sadece amatör sporcuların katıldığı bu yarışlara ilginin her geçen yıl arttığı gözlemleniyor. Farklı organizatörlerin ilgisinin de yarışlara yoğunlaştığı gözleniyor.

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