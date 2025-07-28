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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Ağustos temettü takvimi yayınlandı: Ağustos ayında kar payı dağıtacak firmalar ve temettü ödeme tarihleri

        2025 Ağustos temettü takvimi yayınlandı: Ağustos ayında kâr payı dağıtacak firmalar ve temettü ödeme tarihleri

        Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Ağustos 2025 temettü dağıtım planları belli oldu. Bu ay içerisinde toplam 10 şirket, elde ettikleri dönem kârlarından pay ayırarak hissedarlarına temettü ödemesi yapacak. Temettü geliriyle portföyünü güçlendirmek isteyen yatırımcılar, ödeme tarihleri ve tutarlarla ilgili gelişmeleri yakından izliyor. İşte Ağustos ayına özel açıklanan güncel temettü listesi ve öne çıkan şirketlere dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 11:49 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:51
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        • 1

          Borsa yatırımcılarının gündeminde bu kez 2025 Ağustos ayı temettü takvimi bulunuyor. Borsa İstanbul’da işlem gören 10 şirket, bu ay içerisinde yatırımcılarına temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Düzenli pasif gelir elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar, hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü ödemesi yapacağını yakından takip ediyor. İşte Ağustos 2025 dönemine ait güncel temettü ödeme tarihleri ve dikkat çeken ayrıntılar...

        • 2

          2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ

          Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.

          BIST kodu: ENERY

          Temettü tutarı: 0,0094 TL

          Tarihi: 11.08.2025

          Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.

          BIST kodu: SUWEN

          Temettü tutarı: 0,1063 TL

          Tarihi: 12.08.2025

        • 3

          Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

          BIST kodu: TBORG

          Temettü tutarı: 6,7901 TL

          Tarihi: 12.08.2025

          Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.

          BIST kodu: LIDER

          Temettü tutarı: 0,1212 TL

          Tarihi: 13.08.2025

        • 4

          Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: DURKN

          Temettü tutarı: 0,0278 TL

          Tarihi: 14.08.2025

          Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

          BIST kodu: EFORC

          Temettü tutarı: 0,1171 TL

          Tarihi: 15.08.2025

        • 5

          Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.

          BIST kodu: ASTOR

          Temettü tutarı: 1,2853 TL

          Tarihi: 18.08.2025

          Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

          BIST kodu: AYEN

          Temettü tutarı: 0,2119 TL

          Tarihi: 21.08.2025

        • 6

          Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.

          BIST kodu: MTRKS

          Temettü tutarı: 0,1700 TL

          Tarihi: 27.08.2025

          Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.

          BIST kodu: TURSG

          Temettü tutarı: 0,1700 TL

          Tarihi: 28.08.2025

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