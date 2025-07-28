2025 Ağustos temettü takvimi yayınlandı: Ağustos ayında kâr payı dağıtacak firmalar ve temettü ödeme tarihleri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Ağustos 2025 temettü dağıtım planları belli oldu. Bu ay içerisinde toplam 10 şirket, elde ettikleri dönem kârlarından pay ayırarak hissedarlarına temettü ödemesi yapacak. Temettü geliriyle portföyünü güçlendirmek isteyen yatırımcılar, ödeme tarihleri ve tutarlarla ilgili gelişmeleri yakından izliyor. İşte Ağustos ayına özel açıklanan güncel temettü listesi ve öne çıkan şirketlere dair tüm detaylar...
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Borsa yatırımcılarının gündeminde bu kez 2025 Ağustos ayı temettü takvimi bulunuyor. Borsa İstanbul’da işlem gören 10 şirket, bu ay içerisinde yatırımcılarına temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Düzenli pasif gelir elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar, hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü ödemesi yapacağını yakından takip ediyor. İşte Ağustos 2025 dönemine ait güncel temettü ödeme tarihleri ve dikkat çeken ayrıntılar...
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2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ
Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.
BIST kodu: ENERY
Temettü tutarı: 0,0094 TL
Tarihi: 11.08.2025
Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.
BIST kodu: SUWEN
Temettü tutarı: 0,1063 TL
Tarihi: 12.08.2025
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Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.
BIST kodu: TBORG
Temettü tutarı: 6,7901 TL
Tarihi: 12.08.2025
Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.
BIST kodu: LIDER
Temettü tutarı: 0,1212 TL
Tarihi: 13.08.2025
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Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DURKN
Temettü tutarı: 0,0278 TL
Tarihi: 14.08.2025
Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
BIST kodu: EFORC
Temettü tutarı: 0,1171 TL
Tarihi: 15.08.2025
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Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.
BIST kodu: ASTOR
Temettü tutarı: 1,2853 TL
Tarihi: 18.08.2025
Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.
BIST kodu: AYEN
Temettü tutarı: 0,2119 TL
Tarihi: 21.08.2025
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Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.
BIST kodu: MTRKS
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 27.08.2025
Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.
BIST kodu: TURSG
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 28.08.2025
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