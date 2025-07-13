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        Haberler Bilgi Gündem 2025 AGS-ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ÖSYM ne zaman yayınlayacak, yüzde 10'u erişime açıldı mı?

        ÖSYM 2025 AGS-ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladı mı?

        400 binden fazla adayın katılımıyla gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonrası adaylar temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. ÖSYM'nin web sitesinde soruların bir kısmının erişime açılması bekleniyor. Peki, AGS-ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 13.07.2025 - 11:53
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB‑AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), toplamda 400 binden fazla adayın katılımıyla gerçekleşiyor. Sınav sonrası öğrenciler temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ne zaman ulaşabileceklerini merak ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, bazı soruların internet sitesinde paylaşılması bekleniyor. Peki, AGS ve ÖABT soru kitapçığı ile cevap anahtarları ne zaman erişime açılacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

        • 2

          2025 AGS-ÖABT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          AGS ilk oturumu saat 10.15'te, ikinci oturumu olan ÖABT ise 14.45'te başlıyor. Temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının sınav bittikten sonra ÖSYM üzerinden erişime açılması bekleniyor.

          Temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandıktan sonra haberimizi güncelleyeceğiz.

        • 3

          2025 AGS-ÖABT PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

          AGS sınavı, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsıyor.

          Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinde ise adaylara alanlarına göre sorular soruldu. Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirleniyor.

          Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak ve buna göre AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanıyor.

          Yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılıyor.

          ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak. MEB-AGS puanları, sonuçların açıklanmasından itibaren bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerliliğini koruyor.

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