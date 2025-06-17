2025-2026 dönemi okullar ne zaman açılacak?
Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, 20 Haziran Cuma günü tatile merhaba diyecek. Yaklaşık üç aylık yaz tatiline çıkacak milyonlarca öğrenci ve veli ise şimdiden yeni eğitim öğretim döneminin başlangıç tarihini merak ediyor. Peki, 2025-2026 eğitim yılı ne zaman başlayacak? İşte MEB eğitim öğretim takvimi...
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2025-2026 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni döneme ait takvimi geçtiğimiz haftalarda yayınladı. Milyonlarca öğrenci, 20 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Şimdi ise gözler yaz tatilinin ne zaman sona ereceğinde. İşte okulların açılacağı o tarih...
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2025-2026 DÖNEMİ OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa adım atacak minikler için ise 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum haftası düzenlenecek.
Öğretmenler ise yeni döneme 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
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MEB EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.
Öğrenciler, yarıyıl tatiline ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü girecek ve bu tatil 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
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İKİNCİ DÖNEM TATİL TARİHLERİ
İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sonlanacak.
Bu dönemdeki ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.