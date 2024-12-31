2024'te Van Kedi Villası'na 200 bin ziyaretçi

Van Kedi Villası Hayvan Sorumlusu Mehmet Atar Bayır, "Burası Van'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin geldiği bir yerdir. Dünyaca ünlü Van kedisini ziyaret edenlerin sayısında dönem dönem artışlar oluyor. Bu yıl yaklaşık 100 bin yerli ziyaretçi, 70 bin öğrenci, 30 bin de yabancı turist burayı ziyaret etti. Yani merkezimiz bu yıl 200 bin ziyaretçi ağırladı. Özellikle tatil günlerinde aileler çocuklarıyla gelip kedileri ziyaret edip onlarla temas ediyorlar" diye konuştu.