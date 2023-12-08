2024 yılının rengi belli oldu: Pantone 13-1023 Şeftali Tüyü

"DUYGULARI VURGULAYAN SICAK VE RAHAT BİR RENK"

Pantone yılın rengini "Başkalarıyla birlikte olma arzumuzu ve bunun yarattığı duyguları vurgulayan sıcak ve rahat bir renk" olarak tanımladı. Şeftali tüyünün seçilme nedeni ise engin hassasiyet hissi vermesi, şefkat, paylaşım, topululuk ve iş birliği mesajlarını içten bir şekilde ilettiği için gösteriliyor.