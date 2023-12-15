2024 yılında kaç gün tatil olacak? 2024 yılı resmi tatil günleri

2024 yıl başı pazartesi gününe denk geliyor, bu nedenle hafta sonu ile birleşerek 3 gün tatil olacak. 2024 yılı Ramazan bayramı da yine hafta içine denk geldiği için tatil gün sayısı fazla olacak. Ramazan Bayramı için hükümet tarafından ek tatil ilan edilmesi halinde 2024 yılında Ramazan Bayramı’nda 9 gün tatil imkanı olabilir. Ancak aynı durum yeni yılda Kurban Bayramı için geçerli değil. 2024 Kurban Bayramı arefesi Cumartesi gününe, bayramın birinci günü ise Pazar gününe denk geliyor.

2024 yılında Kurban ve Ramazan bayramları ile diğer milli bayramların hangi günlere denk geldiği ve kaç gün tatil olacağı ile ilgili tüm bilgileri içeriğimizde topladık. Hem öğrenci hem de kamu ile özel sektörde çalışanları yakından ilgilendiren resmi tatillerin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.