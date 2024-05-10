2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Borussia Dortmund- Real Madrid maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarının tamamlanmasının ardından gözler finalin nerede ve ne zaman oynanacağına çevrildi. Real Madrid, Alman devi Bayern Münih karşısında son 15 dakikada geriden gelerek finale yükseldi. Öte yandan Bundesliga'da beklentilerin altında bir sezon geçiren Borussia Dortmund, yıldızlar topluluğu PSG'yi eledi ve adını finale yazdırdı. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? İşte, "Borussia Dortmund- Real Madrid maçı ne zaman" sorusunun yanıtı...
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları sona erdi ve finale yükselen takımlar belli oldu. Çekişmeye sahne olan eşleşmelerde Real Madrid ve Borussia Dortmund adını finale yazdırdı. Bu kapsamda milyonlarca futbolsever finalin nerde ve ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi finali olan Borussia Dortmund- Real Madrid maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BORUSSİA DORTMUND- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
Geçen sene Manchester City ile Inter arasında oynanan finale İstanbul ev sahipliği yapmıştı. Bu yıl ise final heyecanı İngiltere'de yaşanacak.
Borussia Dortmund- Real Madrid finali 1 Haziran Pazar günü 22.00'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak.
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14 ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI!
14 kez Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren Real Madrid dünyanın en başarılı kulübü olarak dikkat çekiyor.
İtalyan teknik adam Ancelotti ile La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden eflatun- beyazlılar Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u yenerek 15. kez kupayı kazanmayı hedefliyor.
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BORUSSİA DORTMUND ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ
Eden Terzic yönetiminde geçen sene Bundesliga'da son maçta şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund PSG'yi eleyerek finale yükseldi.
96/97 senesinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanan sarı- siyahlılar, 28 senelik hasrete son vererek ikinci kez kupayı kaldırmak istiyor.