2024 THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, kura çekimi ne zaman?
THY Emlak Konut Arnavutköy konut projesi başvurularının sona ermesinin ardından gözler kura çekiminin gerçekleşeceği tarihe çevrildi. THY Emlak Konut projesi kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, 1+1, 2+1, 3+1 daireler açıklanan isim listesine göre hak sahiplerine teslim edilecek. THY Emlak Konut projesindeki dairelerin; yüzde 20 peşinat ile 120 ay vade, 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlendirme imkanıyla satışa çıkması bekleniyor. İşte 2024 THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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THY Emlak Konut Arnavutköy konut projesi kura çekimi için geri sayım başladı. Haziran ayı itibarıyla sona eren başvuruların ardından, THY Emlak Konut kura sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "2024 THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman yapılacak?" İşte THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiminin yapılacağı tarih...
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THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların 2 Haziran'da sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
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THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?
THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.
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THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
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İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.
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Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.
Kuradan ev sahibi olanlar 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacaklardır.
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