Süper Kupa maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek mücadelenin tarihi ve saati netlik kazandı. Peki, "2024 Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak, biletler satışa çıktı mı?" İşte Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...