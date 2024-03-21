2024 Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak?
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçının tarihi futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa finali tarihini ve maçın oynanacağı stadyumu duyurdu. Zorlu mücadele öncesinde taraftarlar, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının biletlerinin satışa sunulacağı tarihi beklemeye başladı. İşte Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin oynanacağı tarih...
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Süper Kupa maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek mücadelenin tarihi ve saati netlik kazandı. Peki, "2024 Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak, biletler satışa çıktı mı?" İşte Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?
TFF'den yapılan açıklamada;
"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir." ifadelerine yer verildi.
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SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLACAK?
Süper Kupa maçı ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.
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SÜPER KUPA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması beklenen fakat iptal olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 6 Aralık'ta satışa çıkmıştı.
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Ertelenen maç bu sene 7 Nisan'da oynanacak. Önceki tarihten yola çıkarak maç biletlerinin Mart ayının son haftalarında satışa çıkması bekleniyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı; yapılması halinde haberimize ekleyeceğiz.