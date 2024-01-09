Ocak ayı ile birlikte Ramazan ayı için bekleyiş başladı. İslam alemi, Ramazan ayının başlamasının ardından, ilk sahur ve oruç vazifesini yerine getirecek. On bir ayın sultanı için bekleyiş sürerken, Ramazan ayının başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "2024 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruca hangi gün kalkılacak?" İşte 2024 Ramazan Bayramı tarihleri...