2024 Avrupa Film Akademisi'ne seçilen üyeler açıklandı

Ünlü oyuncu Saddet Işıl Aksoy, açıklanan listede adını görünce sosyal medya hesabından heyecanının dile getirdi. Aksoy; "Mesleğime başladığımda, henüz bir üniversite öğrencisiyken yürümeyi hayal ettiğim bir yol vardı, sadece bir hayaldi, sadece kalbimde bir tatlı histi. O tatlı his kimi zaman yorgun adımlar oldu, kimi zaman heyecan, mutluluk, kimi zaman dibe vurmalar, kaybedişler, kimi zaman tekrar ayağa kalkışlar, kimi zaman midede kanat çırpan kelebekler, kimi zaman yoldan sapmalar, sonra bambaşka yollar keşfetmeler, oldu da oldu. Bugün aldığım bu haberle üniversitede tüm masumiyetiyle sadece kendi için hayal kuran o kızı kucaklıyorum ve onunla gurur duyuyorum, o halimle gurur duyuyorum en çok. Bu yolu yürümeye cesaret eden o kızı seviyorum, o cesareti seviyorum. Hayranı olduğum çağımızın en yetenekli sinemacılarıyla aynı çatı altında olmaya beni layık gördükleri için Avrupa Film Akademisi’ne çok teşekkür ederim" dedi.

Fotoğraflar: Instagram, Sutterstock, DepoPhoto