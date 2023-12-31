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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu 2023’te en çok değer kaybeden futbolcular - Futbol Haberleri

        2023'te en çok değer kaybeden futbolcular

        Futbol dünyasında çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2023 yılını geride bırakıyoruz. Geride bırakacağımız yılda Cristiano Ronaldo, Avrupa'ya veda ederek Arabistan'a gitti. Napoli, 1990'dan sonra ilk kez Serie A şampiyonu oldu. Ve Manchester City ise tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını alarak sezonu 3 kupa ile bitirdi. 2023 yılında bazı futbolcular açısından iyi bir yıl olmadı. Manchester United forması giyen Antony gibi.. 2023'te en çok değer kaybeden 10 futbolcu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 11:10 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:10
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