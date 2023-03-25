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2023 Taşerona kadroda son durum: 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler?

Taşerona kadroda son dakika gelişmeleri kadro bekleyen işçiler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Taşeron işçiler sorunu var, başka sorunlar var. Onların hepsini adım adım çözeceğiz, çözemediğimiz hiçbir şey olmayacak" ifadesini kullanmıştı. Yapılan açıklamanın ardından taşerona kadronun Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe gireceği tarih merak konusu oldu. İşte 25 Mart 2023 taşerona kadroda son durum...

Giriş: 25.03.2023 - 21:06 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 90 bin taşerona kadro düzenlemesinin şartları ve yürürlüğe gireceği tarih gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Gerçekleşen toplantının ardından, "90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?" soruları ön plana çıktı. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • BAKAN BİLGİN'DEN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emekleri Yasalara Takılanlar Derneği, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Platformu ve çeşitli EYT derneklerinin temsilcilerini bakanlıkta kabul etti.

  • Bakan Bilgin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olduğunu söyleyerek, "Bazıları, 'Bunları seçim için mi yapıyorsunuz?' diyor. Hayır, öyle bir seçim için yaptığımız bir şey yok. Biz siyasetçiyiz elbette yaptığımız şeyleri millet değerlendirecektir ama seçimden önce veya seçimden sonra... Zaten seçimleri alırız ama bizim yapacağımız iş, bizim görevimiz seçim endeksli çalışmamak. Bazı bitiremediğimiz sorunları da seçimden sonra çözeceğiz. Önümüzde çok sayıda çözülmesi gereken dosya var, bunun kamuoyunca böyle bilinmesi lazım. Taşeron işçiler sorunu var, başka sorunlar var. Onların hepsini adım adım çözeceğiz, çözemediğimiz hiçbir şey olmayacak. Çalışma hayatı huzurlu olursa, işveren devlet arasındaki ilişkide emeğin hukukunu koruyan bir yaklaşım ve anlayış hakim olursa sorunlar çözülür. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bizim devletimiz sosyal bir devlettir. Çalışanlarını, emekçilerini, emeklilerini korumak kollamak onun anayasal görevidir ve birincil önceliğidir. Bu yeni bir şey değildir, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zamandan bu tarafa bu yaklaşım, bu anlayış hakimdir" ifadelerini kullandı.

  • TAŞERONA KADRO SON DURUM

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

  • TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Taşerona kadro ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak geçiçi işçi sorunu çözüme kavuşturulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz 6 Mart’ta düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada geçiçi işçilerle ilgili düzenlemenin tamamlandığını ve kadro teklifinin Meclis’e sunulacağını ifade etmişti.

  • Geçiçi işçi düzenlemesinin tamamlanması sonrası ise 90 bin taşerona kadro verilmesine ilişkin sürecin başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada önceden 1 milyon işçiye kadro verildiğinin altını çizerek 90 bin işçinin faydalanamadığını ifade etmişti.

  • Ardından ise "Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

  • "KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"

    TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, taşerona kadroyu tekrar gündeme taşıdı.Kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

  • TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Taşerona kadro çalışmaları henüz tamamlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla kamuda işçi statüsüne geçecekler belirlenecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla hangi meslek gruplarına kadro verileceği ortaya çıkacak.

  • Çalışmanın sona ermesiyle konu TBMM Genel Kurulu’na aktarılacak. TBMM Genel Kurulu’ndan geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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