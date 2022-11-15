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2023 Ramazan tarihleri | Ramazan ne zaman başlıyor, bitiyor, ilk oruç ne zaman?

2023 yılında Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

2022 senesinin son günleri yaşarken, İslamiyet'te özel sayılan tüm bayram ve günler de tamamlandı. Şimdi gözler yeni yıldaki özel gün ve bayramlara çevrildi. İşte, 2023 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihleri...

Giriş: 15.11.2022 - 20:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan Ramazan ayında, dünyanın birçok yerinde aynı anda oruç ibadeti gerçekleştiriliyor. Müslümanlar, bu özel ayı ibadet ederek geçiriyor.  2022 Ramazan ayı geride kalırken, gözler 2023 yılına döndü.

    Diyanet İşleri Bakanlığı, 2023 yılına ait özel gün ve bayram tarihlerini paylaştı. İşte, 2023 Ramazan ayı başlangıcı ve diğer özel günler...

  • RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; 2023 yılında Ramazan ayı 23 Mart'ta başlayacak. Yani, ilk oruca 22 Mart'ı, 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

  • 2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Ramazan Bayramı, 21 Nisan günü başlayacak ve 23 Nisan'da sona erecek.

  • 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    23 Ocak 2023 Pazartesi:  Üç Ayların Başlangıcı

    26 Ocak 2023 Perşembe:  Regaib Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma: Mirac Kandili

    06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

    23 Mart 2023 Perşembe:  Ramazan Başlangıcı

    17 Nisan 2023 Pazartesi:  Kadir Gecesi

    20 Nisan 2023 Perşembe:  Arefe

    21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

    22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

    23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

    27 Haziran 2023 Salı: Arefe

    28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

    29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)

    30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

    01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

    19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

    28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

    26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

  • 2023 KANDİL GÜNLERİ LİSTESİ 

    2023 Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe

    2023 Miraç Kandili: 17 Şubat Cuma

    Berat Kandili:  6 Mart Pazartesi

    Mevlid Kandili: 26 Eylül Salı

    Kadir Gecesi: 17 Nisan Pazartesi

    Recep Ayı Başlangıcı: 23 Ocak Pazartesi

    Şaban Ayı Başlangıcı: 21 Şubat Salı

    Ramazan Başlangıcı: 23 Mart Perşembe

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