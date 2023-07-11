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LGS maratonu tercih süreci ile devam ediyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, taban puanlarına göre tercihlerini yapan lise adayları LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, "2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri bitti mi, ne zaman bitiyor?" İşte 2023 LGS tercih sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK? LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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LGS TERCİH SONUÇ TARİHİ Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

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