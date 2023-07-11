2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman bitiyor?
Liselere Geçiş Sistemi tercihlerinde son günlere girildi. 3 Temmuz itibarıyla başlayan tercih sürecinin ne zaman sona ereceği lise adayları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimi ile LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte 2023 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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LGS maratonu tercih süreci ile devam ediyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, taban puanlarına göre tercihlerini yapan lise adayları LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, "2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri bitti mi, ne zaman bitiyor?" İşte 2023 LGS tercih sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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LGS TERCİH SONUÇ TARİHİ
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
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LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
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LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.