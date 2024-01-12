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        Haberler Gündem Eğitim 2023-2024 yarıyıl tatili ne zaman? İşte sömestr takvimi: 15 tatil ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

        2023-2024 yarıyıl tatili ne zaman? İşte sömestr takvimi

        Birçok öğrenci karnelerini alacağı yarıyıl tatilini merakla bekliyor. Ocak ayının sona ermesine günler kala son sınavlarına giren öğrenciler 15 tatilin ne zaman yapılacağını sorguluyor. MEB tarafından yayımlanan takvime göre karnelerin ne zaman alınacağı belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 19:09 Güncelleme: 12.01.2024 - 19:09
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        • 1

          Okullarda sınav süreci devam ederken öğrencilerin gündeminde yarıyıl tatili yer alıyor. Özellikle tatil planı yapacak veliler ve öğrenciler 2023-2024 sömestr takvimini araştırıyor.

        • 2

          KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK VE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

          Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

          İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

        • 3

          İKİNCİ YAZILI SINAVLAR İÇİN ÖRNEK SORULARI AÇIKLADI

          MEB, resmi ve özel ortaokullar ile liselerde okul genelinde yapılacak birinci dönem ikinci yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçıkları ve çözüm videolarını erişime açtı.

        • 4

          Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, öğrencilerin erişimine açılan örnek soru kitapçıkları, öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyor.

          Örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara verecekleri cevaplarla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

          Eğitim kurumu sınıf, alan zümreleri, konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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