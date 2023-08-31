Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 1.250 TL olarak belirlenen burs ücretinin bu yıl ne kadar olacağı üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. Peki, "KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, KYK burs başvuru şartları nelerdir?" İşte KYK burs/kredi başvuru şartları ve başvuru tarihleri...