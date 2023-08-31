2023-2024 KYK burs/kredi başvuru tarihleri: KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?
KYK yurt başvurularının 29 Ağustos Salı günü başlamasının ardından, gözler KYK burs/yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru işlemleri geçtiğimiz yıl 15-17 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen tarihler arasında, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte yapılabilecek. İşte GSB ile 2023-2024 KYK burs/kredi başvuru tarihleri...
- 1
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 1.250 TL olarak belirlenen burs ücretinin bu yıl ne kadar olacağı üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. Peki, "KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, KYK burs başvuru şartları nelerdir?" İşte KYK burs/kredi başvuru şartları ve başvuru tarihleri...
- 2
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrencilerin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçen yıl eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi.
Bu yıl KYK burs ve kredi başvurularının yine ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayında yapılması bekleniyor.
Konuya dair resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.
- 3
KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştirilir.
Ara sınıflar başvuru yapabilir. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor.
-
- 4
KYK BURS ŞARTLARI NELERDİR?
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
- 5
• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
• Amatör milli sporcu olan öğrenciler