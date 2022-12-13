2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu?

HIRVATİSTAN'IN HEDEFİ ÜST ÜSTE FİNALE ÇIKMAK
Katar 2022'nin favorilerinden Brezilya'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Hırvatistan, deneyimli futbolcusu Luka Modric'in önderliğinde Dünya Kupası'nda art arda final heyecanı yaşamak istiyor.
Son yıllarda sergilediği istikrarlı futbolla dikkati çeken Hırvatistan, Arjantin'i mağlup etmesi halinde İtalya, Hollanda ve Almanya'nın ardından üst üste finale yükselen 4. Avrupa temsilcisi olacak.
Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 3. kez yarı final mücadelesi verecek. 1998'de şampiyon Fransa'ya elenen Hırvatistan, 2018'de ise İngiltere'ye üstünlük kurarak adını finale yazdırmıştı.