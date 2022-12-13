2022 Dünya Kupası final maçı için geri sayım başladı. Yarı finalistlerin belli olmasının ardından, finale hangi takımların yükseleceği merak konusu oldu. Yarı final maçları kapsamında Arjantin Hırvatistan karşılaşırken, Fransa ise Fas ile karşılaşıyor. Peki, "2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu?" İşte ayrıntılar...