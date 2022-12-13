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2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu? Final maçı ne zaman?

2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu?

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası heyecanı yarı final maçları ile devam ediyor. Yarı final ilk maçında Arjantin Hırvatistan ile karşılaşıyor. Futbolseverler 2022 Dünya Kupası'nda ilk finalistin hangi takım olacağını bu akşam oynanacak zorlu mücadele sonrasında öğrencek. İşte detaylar...

Giriş: 13.12.2022 - 21:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022 Dünya Kupası final maçı için geri sayım başladı. Yarı finalistlerin belli olmasının ardından, finale hangi takımların yükseleceği merak konusu oldu. Yarı final maçları kapsamında Arjantin Hırvatistan karşılaşırken, Fransa ise Fas ile karşılaşıyor. Peki, "2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu?" İşte ayrıntılar...

     

  • 2022 DÜNYA KUPASI İLK FİNALİST KİM OLDU?

    2022 Dünya Kupası'nda ilk finalist 13 Aralık saat 22.00'de oynanacak Arjantin Hırvatistan maçı sonrasında belli olacak. 

    İkinci finalist ise 14 Aralık Çarşamba saat 22.00'de Fransa Fas maçı sonrasında belli olacak. 

     

  • FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

    2022 Dünya Kupası final maçı 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de başlayacak

     

  • ARJANTİN İLE HIRVATİSTAN'IN 3. KARŞILAŞMASI

    Arjantin ile Hırvatistan, Dünya Kupası'nda bu akşam 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında grup aşamasında oynanan 2 maçın birini Arjantin, diğerini ise Hırvatistan kazandı. Fransa 1998'deki müsabaka Arjantin'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Rusya 2018'deki randevudan ise Hırvatistan 3-0 galip ayrıldı.

     

  • FRANSA İLE FAS DÜNYA KUPASI'NDA İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

    Katar 2022'deki diğer yarı final maçında ise 14 Aralık Çarşamba günü son şampiyon Fransa ile turnuvada "peri masalı"na imza atan Fas kozlarını paylaşacak. Al Bayt Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.

    Bu müsabaka, Fransa ile Fas'ın Dünya Kupası'ndaki ilk buluşması olacak.

     

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