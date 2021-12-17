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2021 Miss World yarışması ertelendi mi?

2021 Miss World yarışması ertelendi

Bu yıl Porto Riko'da düzenlenmesi planlanan 2021 Miss World (Dünya Güzellik Yarışması), Covid-19 nedeniyle ertelendi. Miss World 2021, 97 yarışmacının 23'ünün ve etkinlikle bağlantılı kişilerin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine ileri bir tarihe alındı

17.12.2021 - 12:06 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • Porto Riko'da 16 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan Dünya Güzellik Yarışması (Miss World) ertelendi. Yarışma, 97 güzellik kraliçesinden 23'ünün ve etkinlikle bağlantılı kişilerin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine ileri bir tarihe alındı.

  • Yarışmanın başlamasına saatler kala yapılan açıklamada organizatörler, yarışmacıların, ekibin ve genel halkın sağlık ve güvenliği nedeniyle finali yeniden planladıklarını belirtti. 

  • Endonezya Güzeli Pricilia Carla Yules, Instagram hesabından şu anda iyileşmekte olduğunu, fiziksel ve zihinsel olarak çok daha iyi hissettiğini paylaşarak testinin pozitif çıktığını doğruladı. 

  • Porto Riko Sağlık Departmanı, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, 15 personel ve 23 yarışmacı olmak üzere 38 pozitif vaka olduğunu belirtmişti.  

  • Organizasyon yetkilileri, finalin önümüzdeki 90 gün içinde yeniden düzenleneceğini ifade etti. Ülkemizi Dilara Korkmaz'ın temsil ettiği Miss World finalistlerinden bazıları şöyle:

     

     

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