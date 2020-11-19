EURO 2020 biletini savunmada tarih yazarak alan A Milli Futbol Takımımız 2020'de ise umduğunu bulamadı! 2019'da tek mağlubiyet alan ay-yıldızlılar, 2020'de ise UEFA Uluslar B Ligi'nde küme düştü!
2020'DE BİR GALİBİYET
2020 yılı içinde 6'sı resmi 8 maça çıkan ay-yıldızlılar bu mücadelelerin sadece birinden galibiyetle ayrıldı. Macaristan'a iki maçta da kaybeden Milliler, Sırbistan, Almanya, Rusya ve Hırvatistan'la berabere kaldı, tek galibiyetini içerideki Rusya karşılaşmasında elde etti.
EURO 2020 grup elemelerinde iç sahadaki 5 maçında da kalesini gole kapatan Milliler, son 20 yılda bunu başaran 5 milli takımdan biri olmuştu. 2020'de savunmada zafiyet yaşayan ay-yıldızlılar kalesini sadece 1 maçta gole kapatabildi. Milli Takımımız kalan 7 maçta da kalesinde gol gördü.
8 maçta rakip fileleri 12 kez havalandıran ay-yıldızlılar rakiplerine ise 14 gol imkanı tanıdı. Milliler 2019'daki mücadelelerde ise sadece 3 gol yemişti.
ULUSLAR LİGİ'NDE YİNE KÜME DÜŞTÜK
A Milli Futbol Takımımız, 17 Kasım 2018'de UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'nden C Ligi'ne düşmüş, formatın değişmesiyle yine B Ligi'nde mücadele etmişti. Ay-yıldızlılar, Mircea Lucescu'nun ardından aynı senaryoyu Şenol Güneş yönetiminde de yaşadı.
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Rusya ve İsveç ile mücadele eden ay-yıldızlılar grubunu tek galibiyetle tamamlamış ve 3 puanla son sırada yer alarak C Ligi'ne düşmüştü. UEFA İcra Kurulu'nun Uluslar Ligi'nin formatını değiştirmesiyle birlikte A, B ve C liglerinin 16'şar takımla oynanması kararlaştırılınca ay-yıldızlılar, B Ligi'nde kalmıştı.
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