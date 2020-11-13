2020-DUS adaylarına müjde! 27 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında başvuru yapamayan 2020-DUS adayları, bugün saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecekler. ÖSYM, 12 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek 2020-DUS için bugün geç başvuruların alınacağını duyurdu. 2020-DUS geç başvuru nasıl yapılır? 2020-DUS geç başvuru yap

2020-DUS BAŞVURU ŞARTLARI

Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar 2020-DUS’a başvurabilirler:

a) Diş tabibi olmak ya da bu alanda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,

Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun

kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil

edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda

olmak.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS)’na yabancı uyruklu adaylar da

başvurabilirler.

Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin

öngördüğü başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Durumları bu koşullara

uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia

edemezler

2020-DUS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin

Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile

giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini

yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru

süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.

2020-DUS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM’nin

internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka

kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde

yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

Bir başvuru merkezinden başvuru yapan adaylar, başvuru merkezine 10,00 TL Başvuru Hizmeti

Ücreti ödeyeceklerdir.

DİKKAT! 2020 DUS İÇİN BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR BAŞVURU KILAVUZUNU KESİNLİKLE İNCELEMELİDİR!

2020-DUS GEÇ BAŞVURU İÇİN BAŞVURU KILAVUZU

2020-DUS GEÇ BAŞVURU YAP

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