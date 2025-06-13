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        Haberler Magazin 2015 Türkiye Güzeli Ecem Çırpan: 10 yıl önce bugün - Magazin haberleri

        Ecem Çırpan: 10 yıl önce bugün

        Ecem Çırpan, 10 yıl önce Türkiye Güzeli seçildiği günü andı; " 18 yaşında hiçbir şeyden haberi olmadan Türkiye Güzeli seçilen canım Ecem... Seninle ne yollar yürüdük, neler gördük, neler öğrendik be..."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 08:34 Güncelleme: 13.06.2025 - 08:34
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        "10 yıl önce bugün"
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        2015 Türkiye Güzeli Ecem Çırpan, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla 10 yıl öncesini andı.

        "10 YILIMA VE KENDİME BÜYÜK TEŞEKKÜR"

        Türkiye Güzeli seçildiği güne ait fotoğrafları paylaşan Ecem Çırpan; "10 yıl önce bugün... 18 yaşında hiçbir şeyden haberi olmadan Türkiye Güzeli seçilen canım Ecem... Seninle ne yollar yürüdük, neler gördük, neler öğrendik be... Bir an değil ama bir yolculuk olduğunu, o yolda hâlâ yürüdüğümü öğrendiğimi büyüdüğümü görmek... 10 yılıma ve kendime büyük teşekkür" ifadelerini kullandı.

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        #Ecem Çırpan

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