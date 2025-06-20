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        Haberler Bilgi Gündem 20 Haziran Resmi Gazete kararları açıklandı mı, alınan kararları neler? Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        Resmi Gazete kararları yayımlandı! İşte 20 Haziran Resmi Gazete'de öne çıkanlar!

        20 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve gündeme oturan kararlarla kamuoyunun dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 20 Haziran Resmi Gazete'de hangi başlıklar öne çıktı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 00:12 Güncelleme: 20.06.2025 - 00:12
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        • 1

          20 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ve yönetmelikler, geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemelerle birlikte bazı önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni tebliğler ve yönetmelikler vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer aldı. İşte 20 Haziran tarihli Resmî Gazete’de dikkat çeken düzenlemeler…

        • 2

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

          –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 16/06/2025 Tarihli ve 1007 Sayılı Kararı

          YÖNETMELİKLER

          –– Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Yalova Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        • 3

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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