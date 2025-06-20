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        Haberler Bilgi Gündem 20 Haziran ne günü? 20 Haziran'da ne oldu, önemi ne? İşte tarihte 20 Haziran'da yaşanan olaylar

        20 Haziran ne günü? 20 Haziran'da ne oldu, önemi ne?

        "20 Haziran ne günü?" sorusu gündeme geldi. Bu kapsamda, çoğu kişi ise özellikle geçmişte yaşanan olaylarla ilişkilendirilen günlerin anlamını merak ediyor. Tarihin izlerini taşıyan bu özel günlerden biri de 20 Haziran. Peki, 20 Haziran hangi olaylara sahne oldu ve ne günü olarak kabul ediliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 00:05 Güncelleme: 20.06.2025 - 00:05
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        • 1

          Her yıl 20 Haziran tarihi geldiğinde ise bu günün anlam ve önemi araştırılıyor. Tarihte yaşanan önemli gelişmelerin izleri, takvim yapraklarında özel günler olarak karşımıza çıkıyor. Sadece dini ya da milli bayramlar değil, uluslararası düzeyde belirlenen farkındalık günleri de ilgi görüyor. Peki, 20 Haziran neyi simgeliyor, geçmişte bu tarihte neler yaşandı? İşte ayrıntılar...

        • 2

          20 HAZİRAN NE GÜNÜ?

          404 - Ayasofya, çıkan isyanlar sırasında yakıldı.

          451 - Flavius Aetius komutasındaki Roma ordusu ile Attila komutasında Hun ordusu Katalon Muharebesinde çarpıştılar. İki taraf da kesin bir zafer kazanamadı.

          1180 - 1. Uji Muharebesi vaki oldu ve Genpei Savaşı başladı.

          1481 - II. Bayezid ile Cem Sultan arasında Yenişehir Ovası'nda yapılan taht savaşını, Cem Sultan kaybetti.

          1837 - Kraliçe Victoria, 18 yaşında Birleşik Krallık tahtına çıktı. 63 yıldan fazla tahtta kalarak en uzun süre saltanat süren Birleşik Krallık Hükümdarı olacaktır.

          1877 - Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario Eyaleti'ndeki Hamilton şehrinde başlattı.

          1840 - Samuel Morse, telgrafın patentini aldı.

          1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu.

          1895 - Kiel Kanalı resmi olarak açıldı.

          1920 - Çerkez Ethem kuvvetleri, Yozgat Ayaklanması'nı bastırmak üzere Ankara'dan yola çıktı.

          1926 - Kemal Atatürk'e İzmir'de suikast girişimiyle ilgili tutuklamalar devam ediyor; eski Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası lider kadrosundan Ali Fuat Cebesoy tutuklandı, Kâzım Karabekir ise, 22 Haziran günü tutuklandı.

          1938 - 19 Mayıs, 3466 sayılı kanunla Millî Bayram olarak kabul edildi. Gençlik Marşı, Gençlik ve Spor Bayramı Marşı olarak kabul edildi.

          1943 - Adapazarı'nda meydana gelen 5,6 şiddetindeki depremde 346 kişi öldü.

          1946 - Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi, Şefik Hüsnü liderliğinde kuruldu.

          1960 - Mali ve Senegal bağımsızlığını ilan etti.

        • 3

          1961 - Türkiye, iş gücü ihracına başladı. Almanya'ya gitmek isteyenler, Türkiye İş Kurumu'nun önünde toplandı.

          1961 - Türkiye'nin ilk naneli (mentollü) sigarası Çamlıca piyasaya çıkarıldı.

          1965 - Cezayirli lider Ahmed Ben Bella, askerî darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı. Askerî darbeyi, Albay Huari Bumedyen yönetiyordu.

          1976 - Tokat'ta Ednan Kavaklı adlı bir kişi, 16 yaşındaki çocuk Tuncay Abbas'ı tecavüz edip öldürdü. 12 Eylül döneminde idam edildi.

          1987 - Pınarcık katliamı: PKK militanları, Mardin'in Ömerli ilçesindeki Pınarcık köyünde 16'sı çocuk 30 kişiyi öldürdü.

          1990 - Akçaabat'ta büyük bir sel felaketi meydana geldi. 39 kişi öldü, 4 kişi kayboldu.

          1990 - 5261 Eureka adı verilen ilk Mars truvalı asteroit keşfedildi.

          1991 - Alman Parlamentosu, ülkenin başkentini Bonn'dan tekrar Berlin'e taşıma kararı aldı.

          2001 - Pervez Müşerref, Pakistan Cumhurbaşkanı oldu.

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