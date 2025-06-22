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        Haberler Bilgi Gündem 2 ve 4 yıllık sözel bölümler neler? YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık sözel bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

        2 ve 4 yıllık sözel bölümler neler? 2 ve 4 yıllık sözel bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihleri arasında uygulandı. YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) olarak üç oturumda uygulanan sınavın ardından, 2 ve 4 yıllık sözel bölümler taban puanları gündemdeki yerini aldı. Peki, "2 ve 4 yıllık sözel bölümler neler?" İşte 2 ve 4 yıllık sözel bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 08:03 Güncelleme: 22.06.2025 - 08:03
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        • 1

          YKS'nin ardından, 2 ve 4 yıllık sözel bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemdeki yerini aldı. Sözel bölümler, 2 yıllık sözel bölümleri ve 4 yıllık sözel bölümleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Üniversite adayları, elde ettiği puana göre 2 yıllık veya 4 yıllık sözel bölümler arasından birisini tercih etmeye hak kazanır. TYT puanı ile alan sözel bölümleri olduğu gibi, AYT puanıyla alan sözel bölümleri de bulunmaktadır. İşte YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık sözel bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

        • 2

          YKS 2025 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2025 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

        • 3

          2 ve 4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

          Almanca Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ)

          Arkeoloji ve Sanat Tarihi (4 Yıllık) (SOZ)

          Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SOZ)

          Basın ve Yayın (4 Yıllık) (SOZ)

          Coğrafya (4 Yıllık) (SOZ)

          Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ)

          Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (SOZ)

          Çerkez Dili ve Kültürü (4 Yıllık) (SOZ)

          Çizgi Film ve Animasyon (4 Yıllık) (SOZ)

          El Sanatları (4 Yıllık) (SOZ)

          Film Tasarımı ve Yazarlığı (4 Yıllık) (SOZ)

          Film Tasarımı ve Yönetimi (4 Yıllık) (SOZ)

          Film Tasarımı ve Yönetmenliği (4 Yıllık) (SOZ)

          Fotoğraf (4 Yıllık) (SOZ)

          Fotoğraf ve Video (4 Yıllık) (SOZ)

          Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) (SOZ)

          Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (SOZ)

          Gazetecilik (4 Yıllık) (SOZ)

          Geleneksel Türk Sanatları (4 Yıllık) (SOZ)

          Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (SOZ)

          Görsel Sanatlar (4 Yıllık) (SOZ)

          Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (SOZ)

          Gürcü Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SOZ)

        • 4

          Halkbilimi (4 Yıllık) (SOZ)

          Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (4 Yıllık) (SOZ)

          Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) (SOZ)

          İlahiyat (2 Yıllık) (SOZ)

          İletişim (4 Yıllık) (SOZ)

          İletişim Bilimleri (4 Yıllık) (SOZ)

          İletişim Sanatları (4 Yıllık) (SOZ)

          İletişim Tasarımı ve Yönetimi (4 Yıllık) (SOZ)

          İletişim ve Tasarımı (4 Yıllık) (SOZ)

          İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ)

          İslam Bilimleri (4 Yıllık) (SOZ)

          İslami İlimler (2 Yıllık) (SOZ)

          Kültür ve İletişim Bilimleri (4 Yıllık) (SOZ)

          Kürt Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SOZ)

          Medya ve Görsel Sanatlar (4 Yıllık) (SOZ)

          Medya ve İletişim (4 Yıllık) (SOZ)

          Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ)

          Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ)

          Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) (SOZ)

          Reklam Tasarımı ve İletişimi (4 Yıllık) (SOZ)

          Reklamcılık (2 Yıllık) (SOZ)

          Rekreasyon Yönetimi (4 Yıllık) (SOZ)

          Sanat Tarihi (4 Yıllık) (SOZ)

          Sanat ve Kültür Yönetimi (4 Yıllık) (SOZ)

          Sinema ve Dijital Medya (4 Yıllık) (SOZ)

          Sinema ve Televizyon (4 Yıllık) (SOZ)

          Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ)

          Sümeroloji (4 Yıllık) (SOZ)

          Süryani Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SOZ)

        • 5

          Tarih (4 Yıllık) (SOZ)

          Tarih Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ)

          Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (4 Yıllık) (SOZ)

          Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji (4 Yıllık) (SOZ)

          Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SOZ)

          Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ)

          Türk Halkbilimi (4 Yıllık) (SOZ)

          Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ)

          Türkoloji (4 Yıllık) (SOZ)

          Yeni Medya (4 Yıllık) (SOZ)

          Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) (SOZ)

          Zaza Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SOZ)

        • 6

          2 Yıllık Sözel Bölümler Nelerdir?

          Adalet

          Aşçılık

          Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

          Çağrı Merkezi Hizmetleri

          Çocuk Gelişimi

          Deri Konfeksiyon

          Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

          Geleneksel El Sanatları

          Halıcılık ve Kilimcilik

          Halkla İlişkiler ve Tanıtım

          Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

        • 7

          İlahiyat

          Kültürel Miras ve Turizm

          Marka İletişimi

          Medya ve İletişim

          Mimari Dekoratif Sanatlar

          Radyo ve Televizyon Programcılığı

          Reklamcılık

          Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

          Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

          Turist Rehberliği (2 Yıllık)

          Turizm Animasyonu (2 Yıllık)

          Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)

          Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)

          Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

          Yerel Yönetimler

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