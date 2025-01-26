2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı sona erdi!
HT Spor'un yayıncılığını yaptığı Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de haftanın heyecanı sona erdi. HT Spor'dan canlı yayınlanan maçta Batman Petrolspor, sahasında Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı.
HT Spor'un yayıncılığını yaptığı Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de haftanın heyecanı sona erdi. İşte haftanın sonuçları...
NESİNE 2. LİG
Beyaz Grup'ta Sarıyer, konuk ettiği İnegölspor'u 6-2 yenerek 47 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta deplasmanda Somaspor'u 1-0 mağlup eden Serik Belediyespor, 46 puanla zirvedeki yerini korudu.
Beyaz Grup
Altınordu-Kepezspor: 1-1
Batman Petrolspor-GMG Kastamonuspor: 1-1
Altay-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-1
Karaköprü Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-E Koleji Isparta 32: 3-1
1461 Trabzon FK-Kırklarelispor: 2-1
Fethiyespor-Beykoz Anadoluspor: 1-1
Kırmızı Grup
Çimentaş Elazığspor-Belediye Derincespor: 1-0
Motolux 68 Aksarayspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 5-0
Merkür Jet Erbaaspor-Karacabey Belediyespor: 4-3
Somaspor-Serik Belediyespor: 0-1
Giresunspor-Diyarbekirspor: 0-0
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-0
Artı Değer Vanspor-Ülkea Nazillispor: 3-1
NESİNE 3. LİG
1. Grup
Anadolu Üniversitesi-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 4-0
Muşspor-Silifke Belediyespor: 3-3
Ergene Velimeşespor-Belediye Kütahyaspor: 1-3
Tokat Belediye Plevnespor-Bursaspor: 1-2
Düzce Cam Düzcespor-Kırşehir Futbol: 3-2
Artvin Hopaspor-Kuşadasıspor: 2-0
2. Grup
Adıyaman FK-İnegöl Kafkasspor: 0-1
Nevşehir Belediyespor-T. Metal 1963: 1-1
Beykoz İshaklıspor-Fatsa Belediyespor: 0-1
Etimesgut Belediyespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-0
Tire 2021 FK-Silivrispor: 1-3
Yurt Et Amasyaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-0
Smart Holding AŞ Çayelispor-Muğlaspor: 0-3
3. Grup
Bayburt Özel İdarespor-52 Orduspor: 0-1
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Viranşehir Belediyespor: 1-1
10 Numara Sportif Efeler 09-Pazarspor: 0-1
1923 Mustafakemalpaşaspor-Alanya 1221 Futbol: 1-0
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Çorluspor 1947: 4-1
Osmaniyespor-Karabük İdmanyurdu: 2-2
4. Grup
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Edirnespor: 5-0
Kırıkkale FK-Kolibri Ağrı 1970: 1-1
Orduspor 1967-Niğde Belediyespor: 4-1
Mardin 1969-İzmir Çoruhlu FK: 4-1
Denizlispor-Bursa Nilüferspor: 1-0
7 Eylül Turgutlu 1984-Polatlı 1926: 5-2
Zonguldakspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0