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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı sona erdi! - Futbol Haberleri

        2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı sona erdi!

        HT Spor'un yayıncılığını yaptığı Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de haftanın heyecanı sona erdi. HT Spor'dan canlı yayınlanan maçta Batman Petrolspor, sahasında Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 16:31 Güncelleme: 26.01.2025 - 16:41
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        Batman Petrolspor ile Kastamonuspor yenişemedi
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        HT Spor'un yayıncılığını yaptığı Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de haftanın heyecanı sona erdi. İşte haftanın sonuçları...

        NESİNE 2. LİG

        Beyaz Grup'ta Sarıyer, konuk ettiği İnegölspor'u 6-2 yenerek 47 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

        Kırmızı Grup'ta deplasmanda Somaspor'u 1-0 mağlup eden Serik Belediyespor, 46 puanla zirvedeki yerini korudu.

        Beyaz Grup

        Altınordu-Kepezspor: 1-1

        Batman Petrolspor-GMG Kastamonuspor: 1-1

        Altay-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-1

        Karaköprü Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0

        Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-E Koleji Isparta 32: 3-1

        1461 Trabzon FK-Kırklarelispor: 2-1

        Fethiyespor-Beykoz Anadoluspor: 1-1

        Kırmızı Grup

        Çimentaş Elazığspor-Belediye Derincespor: 1-0

        Motolux 68 Aksarayspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 5-0

        Merkür Jet Erbaaspor-Karacabey Belediyespor: 4-3

        Somaspor-Serik Belediyespor: 0-1

        Giresunspor-Diyarbekirspor: 0-0

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        Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-0

        Artı Değer Vanspor-Ülkea Nazillispor: 3-1

        NESİNE 3. LİG

        1. Grup

        Anadolu Üniversitesi-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 4-0

        Muşspor-Silifke Belediyespor: 3-3

        Ergene Velimeşespor-Belediye Kütahyaspor: 1-3

        Tokat Belediye Plevnespor-Bursaspor: 1-2

        Düzce Cam Düzcespor-Kırşehir Futbol: 3-2

        Artvin Hopaspor-Kuşadasıspor: 2-0

        2. Grup

        Adıyaman FK-İnegöl Kafkasspor: 0-1

        Nevşehir Belediyespor-T. Metal 1963: 1-1

        Beykoz İshaklıspor-Fatsa Belediyespor: 0-1

        Etimesgut Belediyespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-0

        Tire 2021 FK-Silivrispor: 1-3

        Yurt Et Amasyaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-0

        Smart Holding AŞ Çayelispor-Muğlaspor: 0-3

        3. Grup

        Bayburt Özel İdarespor-52 Orduspor: 0-1

        Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Viranşehir Belediyespor: 1-1

        10 Numara Sportif Efeler 09-Pazarspor: 0-1

        1923 Mustafakemalpaşaspor-Alanya 1221 Futbol: 1-0

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        Yozgat Belediyesi Bozokspor-Çorluspor 1947: 4-1

        Osmaniyespor-Karabük İdmanyurdu: 2-2

        4. Grup

        Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Edirnespor: 5-0

        Kırıkkale FK-Kolibri Ağrı 1970: 1-1

        Orduspor 1967-Niğde Belediyespor: 4-1

        Mardin 1969-İzmir Çoruhlu FK: 4-1

        Denizlispor-Bursa Nilüferspor: 1-0

        7 Eylül Turgutlu 1984-Polatlı 1926: 5-2

        Zonguldakspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0

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