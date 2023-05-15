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2. tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmenler nerede oy kullanacak? Seçmen kağıdı gelecek mi?

2. tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmenler nerede oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü milyonlarca seçmenin katılımı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı adayları seçilebilmek için yeterli oyu alamadığı gerekçesiyle seçimin ikinci tura kaldığını açıklayan Yüksek Seçim Kurulu, 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim takvimini açıkladı. 28 Mayıs Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kapsamında sandık başına gidecek olan seçmenler, "2. turda nerede oy kullanacağım, aynı yerde mi oy kullanılacak, seçmen kağıdı gelecek mi?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 2. tur seçmen kaydı sorgulama ekranı...

Giriş: 15.05.2023 - 19:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları yeterli oyu alamadığı gerekçesiyle seçim 2. tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü milyonlarca seçmenin katılımı ile gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar, seçmen kağıdını sorgulamaya başladı. Peki, "2. tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmenler nerede oy kullanacak, aynı yerde mi oy verilecek? Seçmen kağıdı gelecek mi?" İşte detaylar...

  • 2.TURDA SEÇMENLER NEREDE OY KULLANACAK?

    Açıklanan sandık bilgileri,  28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebiliyor.

    2. TUR YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI

     

  • TÜRKİYE YENİDEN SANDIK BAŞINA GİDİYOR!

    Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın açıkladığı geçici sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

  • "SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI"

    YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bu seçim sürecinde zorlu bir çalışma dönemi geçiren kurum personeline teşekkür ediyorum. İl ve ilçe seçim kurulu başkanlarına, seçim personeline ve kamu görevlilerine de teşekkür ediyoruz. Saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır.

  • İKİNCİ TUR SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,89 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür.

     

    28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir.

  • İKİNCİ TUR NASIL YAPILACAK?

    Oy pusulalarında sıralamada değişiklik olmayıp, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1'inci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 2'nci sırada yer alacaktır. Propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır.

    28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasının Türk milletine, demokrasisine, Cumhurbaşkanı adaylarına hayırlı olmasını dileriz."

     

  • YSK 2023 GENEL SEÇİMLERİ İKİNCİ TUR TAKVİMİ

    Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu kalması durumunda seçim takvimi şu şekilde işleyecek:

    15 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

    16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

    17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.

  • 18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

    19 Mayıs: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

    20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

    24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

    27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

    28 Mayıs: Oy verme günü.

    29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

    30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

    31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.

    1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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