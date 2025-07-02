"2 Temmuz ne günü?" sorusu gündeme geldi. Sadece resmi tatiller değil, insan haklarından çevreye kadar birçok konuda farkındalık oluşturan özel günler, her yıl yeniden hatırlanıyor. Peki 2 Temmuz’un gündemde olmasının nedeni ne? Bu tarihte hangi önemli olaylar yaşandı? İşte ayrıntılar...