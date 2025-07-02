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        Haberler Bilgi Gündem 2 Temmuz 2025 Çarşamba Ankara'da çift yönlü olarak trafiğe kapatılan yollar, sokaklar, caddeler, bulvarlar

        2 Temmuz 2025 Çarşamba bugün Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatıldı? Yollar ne zaman trafiğe açılacak?

        Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; 2 Temmuz Çarşamba bugün Ankara'da bazı yollar, düzenlenecek etkinlik nedeniyle trafiğe kapalı olacak. Ek olarak, ihtiyaç halinde diğer sokak ve caddelerin de kapatılabileceği bildiriliyor. İşte, 2 Temmuz 2025 Çarşamba Ankara'da çift yönlü olarak trafiğe kapatılan yollar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 09:57 Güncelleme: 02.07.2025 - 09:57
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        • 1

          Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü kent genelinde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında bazı yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Bu güzergâhların yanı sıra, ihtiyaç duyulması halinde çevredeki başka cadde ve sokaklarda da geçici trafik düzenlemelerine gidilebileceği belirtildi. İşte, 2 Temmuz Çarşamba günü Ankara’da trafiğe kapalı olacak yollar...

        • 2

          2 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA ANKARA'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

          Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik nedeniyle bugün saat 14.00 itibarıyla;

          - Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı,

          - Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı,

          - Turgut Reis Caddesi'nin Dögol Caddesi ile Tuncer Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

        • 3

          ANKARALILAR DİKKAT: BU YOLLAR DA KAPANABİLİR

          Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü ve buraya Celal Bayar Bulvarı'ndan bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Anadolu Meydanı'ndan Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar tek yönlü, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabilecek.

        • 4

          ANKARA'DA YOLLAR NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

          Ankara Emniyet Müdürlüğü 2 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla bazı yolların trafiğe kapanacağını açıkladı ancak yolların ne zaman trafiğe açılacağına dair bir açıklama yapılmadı.

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