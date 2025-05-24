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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 sürücüye drift cezası: 99 bin 753 TL | Son dakika haberleri

        Mersin'de 2 sürücüye drift cezası: 99 bin 753 lira

        Mersin'de otoyolda trafik güvenliğini tehlikeye atan ve drift yapan 2 sürücüye toplam 99 bin 753 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 15:20 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:20
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        2 sürücüye drift cezası: 99 bin 753 TL
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        Mersin Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde 2 otomobilin drift yaptığını belirledi.

        Kamera kayıtlarından plakaları tespit edilen otomobillerin sürücülerine, trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve drift yapmaktan toplam 99 bin 753 lira ceza kesildi.

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