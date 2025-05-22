2. Lig yükselme play-off heyecanı HT Spor'da yaşandı: Batman Petrolspor, Altınordu'yu tek golle geçti!

2. Lig'de yükselme play-off 3. tur heyecanı HT Spor'da yaşandı. Batman Petrolspor, deplasmanda Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Artı Değer Vanspor FK ise konuk ettiği Çimentaş Elazığspor'u 4-1 yendi.

Altınordu: 0 - Batman Petrolspor: 1

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2. Lig Play-Off yarı final ilk maçında evinde Batman Petrolspor'u konuk eden Altınordu müsabakayı 90+7'nci dakikada yediği golle 1-0 mağlup tamamladı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın uzatma anlarında Batman Petrolspor korner kazandı. Sol kanattan kullanılan köşe atışında Emir Can arka direkte kafayı vurup takımını galibiyete taşıdı: 0-1. Batman Betroplspor maç bitiminde büyük sevinç yaşayıp final için avantajı kaptı.

Müsabakanın rövanşı 26 Mayıs Pazartesi günü Batman'da oynanacak. Batman Petrolspor her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda adını finale yazdıracak. Altınordu'nun turu geçmesi için 2 farklı galibiyete ihtiyacı olacak. Rövanşı Altınordu tek farkla kazanırsa maç uzayacak, uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa kazanan takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Finale adını yazdıracak takım 1'inci Lig'e yükselmek için Vanspor - Elazığspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Artı Değer Vanspor FK: 4 - Çimentaş Elazığspor: 1 2. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında Vanspor FK ile Elazığspor karşı karşıya geldi. Vanspor FK, Elazığspor karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı. Vanspor FK'nın gollerini 25'inci dakikada Bekir Can Kara, 44'üncü dakikada Harun Kavaklıdere, 48'inci dakikada Özkan Yiğiter ve 64'üncü dakikada penaltıdan Okan Eken kaydetti. Elazığspor'da fileleri 70'inci dakikada Maksut Taşkıran havalandırdı. Elazığspor'da Berşan Yavuzay, 87'nci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı. REKLAM Üçüncü tur rövanş müsabakaları 26 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, play-off finaline yükselecek. Nesine 2. Lig play-off üçüncü tur rövanş karşılaşmalarının programı şöyle: 26 Mayıs Pazartesi: Beyaz Grup 20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman) Kırmızı Grup 20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK (Elazığ)