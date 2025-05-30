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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig 2. Lig play-off finalini yönetecek hakem açıklandı! - Futbol Haberleri

        2. Lig play-off finalini yönetecek hakem açıklandı!

        2. Lig play-off finalinde Artı Değer Van Spor FK ile Batman Petrol Spor arasında oynanacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Dev final heyecanı HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 17:14 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:46
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        2. Lig play-off final maçında Artı Değer Van Spor FK ile Batman Petrol Spor karşı karşıya gelecek.

        Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre; final maçında hakem Mehmet Türkmen'in düdük çalacağı açıklandı.

        Türkmen'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır oldu.

        1 HAZİRAN PAZAR

        20.00 Artı Değer Van Spor FK- Batman Petrol Spor (HT Spor)

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