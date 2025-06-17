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        2. Lig 2025-2026 sezonu grupları belli oldu!

        TFF 2. Lig 2025-2026 sezonu grupları kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 17:16 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:16
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        2. Lig grupları belli oldu!
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        TFF 2. Lig 2025-2026 sezonu grupları kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, 2. Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Şaban Hakan Bolat, TFF 2. Lig kulüplerinin başkanları ve yetkilileri ile basın mensupları katıldı.

        MURAT ŞAHİN: YENİ SEZONUN TÜM KULÜPLERİMİZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM

        Kura çekiminin öncesinde yaptığı konuşmada yeni sezonunun tüm kulüplere hayırlı olmasını dileyen Murat Şahin, "2025-2026 sezonu TFF 2. Lig grupları kura çekimini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Yeni sezonun tüm kulüplerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle, geçen sene zorlu geçen 3. Lig'den 2. Lig'e çıkan kulüplerimizi canıgönülden kutluyorum. Kura çekiminin fair-play ruhuyla gerçekleşmesini; yeni sezonun ise sağlık, başarı ve dostluk içinde tamamlanmasını temenni ediyorum. Kura çekimi tüm camialarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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        TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin'in açılış konuşması ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu'nun teknik bilgilendirmesinin ardından yapılan kura çekimiyle TFF 2. Lig grupları belli oldu.

        Tören, grupların belirlenmesinin ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        TFF 2. Lig'de sezon, 23 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 19 takımla oynanan Beyaz Grup'ta 21 Aralık 2025, 18 takımla oynanan Kırmızı Grup'ta ise 14 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. TFF 2. Lig'de 19 takımlı Beyaz Grup'ta 13, 23, 30, 32 ve 35. hafta müsabakaları, 18 takımlı Kırmızı Grup'ta 21 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi yapılacak. TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

        TFF 2. Lig 2025-2026 sezonu grupları şu şekilde:

        BEYAZ GRUP

        Adana 01 FK SK

        24 Erzincanspor

        Batman Petrol Spor

        Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetler

        Bucaspor 1928

        Elazığspor

        Kastamonuspor

        İnegölspor

        İskenderunspor

        Karacabey Belediye Spor

        Karaman FK

        Kepez Spor

        Merkür Jet Erbaaspor

        MKE Ankaragücü

        Muğlaspor

        Sincan Belediyesi Ankaraspor

        Şanlıurafspor

        KIRMIZI GRUP

        68 Aksaray Belediyespor

        Adanaspor

        Aliağa Futbol

        Ankara Demirspor

        Arnavutköy Belediye Futbol SK

        Belediye Derince Spor

        Bursaspor

        Fehtiyespor

        Isparta 32 SK

        Kahramanmaraş İstiklal Spor

        1461 Trabzon FK

        Kırklarelispor

        Mardin 1969 Spor

        Menemen FK

        Muş SK

        Somaspor

        Yeni Mersin İdman Yurdu

        Yeni Malatyaspor

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