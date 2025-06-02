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        Haberler Bilgi Spor 2 HAZİRAN 2025 MAÇ PROGRAMI || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maçları ve başlangıç saatleri

        Günün maç programı 2 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

        2 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler ise bu noktada ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bugün yapılacak mücadeleler için heyecan oldukça yüksek. İşte 2 Haziran 2025 Pazartesi günün maçları ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 10:35 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:35
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        • 1

          Maç programı 2 Haziran 2025 Pazartesi günü oynanacak mücadeleleri canlı izlemek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Günün maçları, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşları merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Haziran Pazartesi günün maç programı…

        • 2

          BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır.

        • 3

          2 HAZİRAN 2025 MAÇ PROGRAMI

          Hazırlık Maçı

          20:30 Tunus - Burkina Faso

          Serie C - Yükselme Playoffları - Finaller

          22:15 Ternana - Pescara

          Finlandiya Ykkönen Ligi

          18:30 FC Lahti - Japs

          18:30 TPS Turku - EIF

        • 4

          Romanya 1. Lig Play-out - Finaller

          20:00 Unirea Slobozia - Voluntari

          2. Lig - Grup 1

          16:00 Brann II- Eik Toensberg

          Urvalsdeild

          22:15 Valur Reykjavik - Fram Rey

          Esiliiga A

          19:00 Kalev II- Tartu

        • 5

          1. Lig - Kuzey

          20:00 Gefle - Arlanda

          20:00 Sollen Utd - IFK Haninge

          20:00 Stockholm In. - AFC Eskilstuna

          Litvanya 1. Ligi

          18:00 Panevezys II - Zalgiris II

          U20 Hazırlık Maçları Ülkeler

          19:00 Mısır U20 - Kolombiya U20

          Hazırlık Ülkeler Kadınlar

          12:30 Avustralya (K) - Arjantin (K)

          13:00 Güney Kore (K) - Kolombiya (K)

          14:00 Tayland (K) - Nepal (K)

          18:45 BAE (K) - Bahreyn (K)

        • 6

          3. Lig - Grup 1

          16:00 Tromsö II - KFUM II

          3. Lig - Grup 2

          19:00 Rosenborg II - Surnadal

          20:00 Volda - Kristiansund II

          3. Lig - Grup 5

          19:00 Staal - Viking II

          20:00 Hinna - Haugesund II

          3. Lig - Grup 6

          18:00 Fredrikstad II - Kvik Halden

          19:00 Grei - Sarpsborg II

        • 7

          B Ligi - Açılış - Quadrangular - Grup A

          23:00 Inter Palmira - Tigres

          Kings Dünya Kupası

          21:00 Boomers - Unit3d

          22:00 SXB - Jijantes

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