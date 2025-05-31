2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası doğaseverlerin rotası oldu
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası doğal güzellikleri ve serin havasıyla doğaseverlerin gözdesi oldu
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Şırnak, Hakkari ve Van üçgeninde yer alan ve doğal oluşumlarla dikkati çeken Faraşin Yaylası, tektonik Faraşin ve Karadağ gölleri ile doğanın eşsiz güzelliklerini barındırıyor.
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Tesis edilen huzur ortamında rotasını yaylaya çeviren doğa tutkunları ilkbaharda erimeyen kar nedeniyle hem güzel manzara eşliğinde gezinti yapma hem de serinleme imkanı buluyor.
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Doğal güzellikleriyle adından söz ettiren yaylada yüksek dağlarla çevrili platolar arasındaki akarsuların oluşturduğu menderesler de güzel görüntüler oluşturuyor.
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Her adımda bambaşka bir manzarayla karşılaşan ziyaretçiler, gördükleri güzel manzaraları fotoğraflıyor.
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Doğa tutkunları Faraşin Yaylası'nın üst kısımlarında yer alan birçok endemik bitki türünün yaşadığı Çalyan Gölü kenarında dinlenme fırsatı buluyor.
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"HERKES BU GÜZELLİKLERİ GÖRMELİ"
Faraşin Yaylası'nın ziyaretçilerinden, Isparta'dan gelen Derya Gül Arıduru, bölgedeki güzellikleri görmeye geldiklerini belirtti.
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Doğa ile iç içe bir gün yaşadıklarını anlatan Arıduru, "Doğa adeta cennete dönüşmüş buralarda. İki mevsim bir arada yaşanıyor. Buraya gelirken sadece doğayı görmedik, farklı farklı alanlarda insanlarımız uğraş veriyor.
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Hayvancılık yapanlar var, doğada bitki toplayanlar var. Çalyan Gölü'ne geldiğimizde ise bambaşka bir huzura kavuştuk. Çok mutlu olduk. Herkes buraya gelmeli, bu güzellikleri görmeli" dedi.
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"EŞSİZ BİR DOĞASI VAR"
Elazığ'dan gelen Nisanur Durmaz da bu güzel yaylayı gezme fırsatı bulduğunu söyledi.
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Her yerin yemyeşil olduğunu, huzur verdiğini dile getiren Durmaz, şöyle konuştu:
"Faraşin Yaylası'ndayız. Buranın görülmeye değer bir yer olduğunu düşünüyorum. Eşsiz bir doğası var, çok güzel. Fotoğraflardan bakıp, imreniyordum. Gelip görmek isteyenleri bekleriz."
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