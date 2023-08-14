DÜNYA DIŞI BİR YERDEN GELDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Ancak eski Arizona Valisi Fife Symington görevden ayrıldıktan sonra farklı bir açıklama yaptı. Görevinden dolayı bu şekilde konuşmak zorunda olduğunu söyleyen Symington, aslında bu ışıkların dünya dışı bir yerden gelmiş olabileceğini düşündüğü belirtti.